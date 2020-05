Netflix, giugno 2020: nuovi film e serie TV in arrivo

Netflix annuncia le novità in arrivo nel catalogo video per giugno 2020, con una abbondante serie di nuovi film e serie TV previsti per gli abbonati al servizio, tra produzioni originali e acquisite che ci preparano a un'estate decisamente interessante.

Tra i film segnaliamo in particolare l'arrivo di Dunkirk il 15 giugno insieme a John Rambo, Ready Player One il primo giugno insieme a Rampage: Furia Animale, mentre tra i film originali c'è l'interessante Da 5 Bloods: Come Fratelli per il 12 giugno.

Tra le serie TV originali Netflix c'è la quarta stagione di Tredici il 5 giugno, la seconda stagione di The Order il 18 giugno e la seconda stagione di The Politician il 19 giugno, oltre all'arrivo delle otto stagioni di 24 tra le produzioni esterne.

Vediamo dunque l'elenco delle novità previste su Netflix a giugno 2020 tra film e serie TV in arrivo, dopo le aggiunte effettuate nel mese di maggio 2020:

Film originali