Crash Bandicoot 4: It's About Time avrà il multiplayer in qualche forma, in base a quanto emerge dalla descrizione del gioco presente attualmente sul PlayStation Store, che non entra nei dettagli ma indica chiaramente la presenza della funzionalità in questione.

Non ci sono dunque dettagli precisi sul multiplayer di Crash Bandicoot 4: It's About Time, ma a quanto pare ci sarà e offrirà la possibilità di giocare fino a 4 persone contemporaneamente, offline. Non sembra dunque trattarsi di un tipo di multiplayer online ma solo in presenza, forse con schermo condiviso in qualche maniera.

La descrizione del gioco sul PS Store riferisce solo "Offline multiplayer (2-4 giocatori)" tra le caratteristiche visibili del nuovo capitolo. Resta dunque da scoprire di cosa si tratti, visto che su questo aspetto non ci sono molte indicazioni nemmeno dai capitoli precedenti.

Potrebbe trattarsi della possibilità di affrontare il gioco principale in più giocatori insieme, magari utilizzando ognuno un personaggio diverso, oppure di modalità specificamente studiate per il multiplayer in locale.

Attendiamo dunque ulteriori informazioni: per il momento, su Crash Bandicoot 4: It's About Time abbiamo un video di gameplay con tre minuti d'azione oltre a data di uscita, trailer e immagini, che non è poco, ma evidentemente c'è ancora altro da scoprire sul nuovo capitolo della serie.