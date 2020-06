Crash Bandicoot 4: It's About Time, un video di gameplay con tre minuti d'azione

Crash Bandicoot 4: It's About Time si mostra con un video di gameplay della durata di circa tre minuti, che rivela alcune sequenze in-game per il nuovo episodio della celebre serie.

Presentato ufficialmente oggi con data di uscita, trailer e immagini, Crash Bandicoot 4: It's About Time sarà disponibile dal 2 ottobre su PS4 e Xbox One, e a quanto pare introdurrà alcune interessanti novità.

Senza allontanarsi troppo dal solco tracciato dalla trilogia classica, il gioco include infatti meccaniche di switch dei personaggi e abilità speciali che potremo utilizzare per superare determinate sezioni dei livelli.

Alla tradizionale visuale in terza persona si alterneranno inoltre fasi platform tradizionali in due dimensioni, richiamando alcuni dei livelli più celebri dei capitoli originali di Crash Bandicoot.

Per ulteriori informazioni sul gioco, date un'occhiata alla nostra anteprima di Crash Bandicoot 4: It's About Time.