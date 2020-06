Ghost of Tsushima è in gold, nessun ritardo previsto per l'uscita

Ghost of Tsushima è entrato ufficialmente in fase gold, come riferito dallo stesso team Sucker Punch con un tweet da parte dell'account ufficiale, che rimanda tutti all'appuntamento con l'uscita sul mercato, che avverrà senza alcun ritardo rispetto alle ultime informazioni diffuse.

Ghost of Tsushima sarà dunque disponibile per PS4 dal 17 luglio 2020, come da programma, avendo concluso il suo iter di sviluppo e produzione proprio in queste ore, come testimonia il messaggio riportato qui sotto. "Siamo emozionati di annunciare che Ghost of Tsushima è entrato in gold! Queso è il punto culminante di anni di duro lavoro da parte del nostro team e non vediamo l'ora che ci possiate mettere le mani sopra dal 17 luglio!".

Per fase Gold si intende che il gioco è sostanzialmente concluso: lo sviluppo e la produzione sono finiti e il titolo si avvia verso la masterizzazione di massa o la distribuzione in digitale, affidando appunto la copia gold master alla riproduzione in serie.

Per chi fosse tornato sulla Terra dopo un lungo viaggio orbitale durato qualche anno, facciamo presente che il gioco in questione è la nuova produzione di Sucker Punch, nuova esclusiva PS4 annunciata ormai quasi tre anni fa e giunta finalmente a compimento. Si tratta di un action game in terza persona ambientato nel Giappone feudale, che vede protagonista il guerriero Jin Sakai, alle prese con un percorso che gli pone davanti la scelta tra seguire la strada dello Spettro o del Samurai.

Nei giorni scorsi abbiamo pubblicato diversi approfondimenti legati a Ghost of Tsushima, come quello sulla katana, quello sui sette film sui samurai da vedere nell'attesa del gioco e quello sulla scelta tra Spettro e Samurai. Il gameplay del gioco si è mostrato nello State of Play del 14 maggio scorso.