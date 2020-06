iOS 14 per iPhone: tutte le novità presentate da Apple alla WWDC 2020

iOS 14, il nuovo sistema operativo per iPhone, è stato presentato ufficialmente da Apple nel corso della WWDC 2020, organizzata quest'anno come un evento unicamente digitale.

Fra le novità di iOS 14 per iPhone spiccano la nuova feature App Library, che consente di organizzare automaticamente le app in gruppi e nascondere evnetualmente le schermate che utilizziamo di meno.

I Widget sono stati riorganizzati in pannelli ridimensionabili con più informazioni, che sarà possibile anche piazzare nella schermata Home e, in generale, fra le app del nostro iPhone. C'è di più: uno speciale Widget chiamato Smart Stack consente di scorrere fra i contenuti nell'ambito di un singolo pannello.

Il Picture in Picture è stato potenziato e consolidato per consentire agli utenti di guardare video spostandoli nelle schermate principali con la possibilità di ridimensionarli, mentre Siri ha ricevuto importanti aggiornamenti che includono la capacità di mandare messaggi vocali ed effettuare dettatura, nonché tradurre anche offline in undici lingue fra cui l'italiano.

Apple ha inoltre migliorato i Messaggi e le Mappe, l'app CarPlay, che fra le altre cose consentirà di utilizzare una versione virtuale della chiave elettronica per aprire e accendere l'auto, peraltro condivisibile con altri utenti. Per il momento questa tecnologia funziona solo su alcuni modelli prodotti da BMW, ma Apple sta lavorando per creare uno standard.

Infine l'App Store, con l'introduzione delle App Clip: porzioni di app immediatamente accessibili, in maniera contestuale, da meno di 10 MB, senza dover effettuare download e installazione della versione completa. Per lanciarle basterà effettuare una scansione QR, NFC o utilizzare l'apposito codice.