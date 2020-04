iOS 14: tutte le possibili novità in arrivo nel prossimo aggiornamento per il nostro iPhone

Il nuovo sistema operativo per iPhone verrà annunciato nelle prossime settimane. Scopriamo tutte le possibili novità in arrivo per i nostri smartphone Apple.

Tra poco più di un mese Apple organizzerà l'evento Worldwide Developers Conference dedicato agli sviluppatori. Quest'anno, causa COVID-19, non ci sarà una vera e propria conferenza nel San Jose Convention Center, ma un evento in streaming senza pubblico e senza le attività pratiche dedicate ai partecipanti. Non cambia però la sostanza, Apple infatti presenterà i nuovi sistemi operativi per i propri dispositivi: iOS, iPadOS, macOS, tvOS e watchOS. Ci aspettiamo quindi parecchie novità software, che approderanno successivamente sui rispettivi dispositivi a settembre, dopo il classico periodo di beta-testing estivo. In questo articolo andremo ad analizzare i possibili nuovi cambiamenti di iOS 14, basandoci sulle informazioni trapelate in rete negli scorsi mesi. Spesso nelle recenti versioni dei software Apple, si nascondono pezzi di codice relativi alle future versioni di iOS. Alcuni utenti hanno quindi avuto la possibilità di analizzare il codice sorgente, anticipando l'arrivo di tali funzioni nelle prossime major release di Apple.

La nuova schermata Home Da parecchi anni Apple ha mantenuto pressoché identica la Home Screen del nostro iPhone. Conosciamo tutti la classica griglia per le icone, accompagnata dal dock sottostante. Tutto molto statico, ma allo stesso tempo semplice ed intuitivo. Ormai però gli utenti si sono abituati all'uso quotidiano dello smartphone e la semplicità non viene più premiata come avveniva agli inizi dell'era "iPhone". Apple sta quindi pensando di introdurre i widget all'interno della Home Screen. Questi non sono altro che delle applicazioni con un icona più grande, in modo da poter contenere più informazioni. Come potete vedere nel breve video-concept sottostante, l'applicazione Meteo potrebbe essere trasformata in un widget contenente più informazioni relative alle previsioni meteorologiche. Check out a demo of how my widget concept works on iPhone... pic.twitter.com/TxNOjhbPTX — Parker Ortolani (@ParkerOrtolani) April 6, 2020 Allo stesso modo potremo sostituire altre applicazioni con una versione widget, comprese quelle di terze parti come WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube ed altre. Apple infatti darà la possibilità agli sviluppatori di creare il widget della propria applicazione tramite apposite API, che potrà essere inserita all'interno di iOS 14 a partire da settembre. I widget appena citati potrebbero sostituire definitivamente la schermata ad essi dedicata, già presente in iOS 13 e versioni precedenti. Facendo uno swipe a destra dalla nostra Home Screen, possiamo infatti aggiungere dei widget per avere un accesso rapido a varie informazioni aggiuntive offerte dalle singole applicazioni. Altra possibile novità riguardante la Home Screen viene invece presa in prestito dall'Apple Watch. Sullo smartwatch infatti possiamo navigare tra le applicazioni sia tramite una griglia, che attraverso una lista verticale. Proprio quest'ultima potrebbe essere ripresa su iOS 14, per trasformare la nostra schermata Home in una lista di applicazioni a scorrimento verticale.

Realtà aumentata Come vi abbiamo già anticipato nella nostra anteprima sugli iPhone 12, Apple quest'anno vuole puntare sulla realtà aumentata. Il primo passo verso questo campo è stato l'introduzione dell'apposito sensore su iPad Pro 2020. Grazie ad esso il dispositivo riesce a campionare un immagine tridimensionale fino a circa cinque metri di distanza. Lo stesso sensore verrà aggiunto sugli iPhone 12, in modo da poter sfruttare al meglio la realtà aumentata in iOS 14. Nella nuova versione del sistema operativo vedremo dunque un'applicazione dedicata all'AR, grazie alla quale potremo analizzare elementi nella realtà per ottenere maggiori informazioni su di essi. Ad esempio, andando all'Apple Store, potremo inquadrare un MacBook ed ottenere la sua scheda tecnica sullo schermo del nostro iPhone. Diversi oggetti verranno riconosciuti in maniera automatica dal nostro smartphone, per altri dovremo inquadrare un codice QR per ottenere informazioni aggiuntive. Tutto questo poterà indubbiamente ad un dispositivo indossabile dedicato alla realtà aumentata. Stiamo parlando di una specie di occhiali, connessi via wireless al nostro iPhone, che saranno in grado di trasmettere informazioni legate all'ambiente circostante, direttamente al nostro occhio. Questo dispositivo però non è ancora prossimo all'uscita, infatti potrebbe arrivare appena nel 2022, stando agli ultimi affidabili voci di corridoio.

Dov’è il mio mazzo di chiavi? Oltre alle novità software, Apple durante la WWDC 2020 potrebbe lanciare un nuovo dispositivo. Questa non è affatto una particolarità, anzi, spesso in passato è stato presentato anche dell'hardware, utilizzando il popolare annuncio "One More Thing". I dispositivi in arrivo potrebbero essere i tanto vociferati "AirTags", dei piccoli accessori di forma rotonda, grandi all'incirca come una moneta da 2€. Questi accessori avranno al loro interno un chip Bluetooth in grado di comunicare con il nostro iPhone. In questo modo potremo appenderli come portachiavi o posizionarli all'interno del nostro portafogli in modo da non perderlo mai di vista. Se tale oggetto uscirà dal range coperto dal nostro iPhone, ci verrà inviata una notifica sullo smartphone. Aprendo questa notifica potremo vedere l'ultima posizione nota dell'oggetto per tentare di rintracciarlo tramite Bluetooth. Inoltre, potremo sfruttare l'aiuto di altri dispositivi Apple, che in maniera anonima andranno a cercare il nostro portafoglio smarrito, segnalandoci la posizione qualora fosse entrato nelle vicinanze di un altro iPhone, iPad o Mac. Si tratta di una tecnologia piuttosto innovativa, che permette ai possessori dei dispositivi Apple di collaborare tra di loro per la ricerca di un oggetto o dispositivo smarrito, rispettando chiaramente la privacy degli individui.

Funzioni aggiuntive e nuove applicazioni In iOS 14 Apple potrebbe aggiungere una nuova applicazione dedicata al fitness. All'interno di essa troveremo tanti video e contenuti, creati dall'azienda stessa, legati al mondo dello sport e benessere. Tra le funzionalità specifiche già trapelate in rete abbiamo trovato: corsa all'esterno, ciclismo/cyclette, rowing, stretching, allenamento di forza, camminata all'esterno, danza e yoga. Se quindi siete degli amanti dello sport, al suo interno troverete tante idee per nuovi esercizi e programmi di workout, da usare sia a corpo libero che in palestre attrezzate. Questa nuova applicazione andrebbe ad affiancarsi ad "Attività", già presente nelle attuali versioni di iOS, dove vengono registrati tutti i nostri movimenti e workout campionati dal nostro Apple Watch. Parlando sempre di salute, Apple potrebbe introdurre finalmente il monitoraggio del sonno su Apple Watch e conseguentemente anche nell'applicazione dedicata su iPhone. Sicuramente un aggiunta apprezzabile, richiesta da parecchi utenti negli scorsi anni. Novità importanti in arrivo anche per l'applicazione Messaggi, dove verrà finalmente introdotta la possibilità di taggare un partecipante nella chat di gruppo. Proprio come siamo abituati a fare su altre applicazioni di messaggistica, con l'utilizzo della classica chiocciola, potremo menzionare un membro della chat. Questo permetterà anche di silenziare le notifiche provenienti da una chat di gruppo, a meno che non veniamo menzionati direttamente da qualcuno. Potremo anche cancellare i messaggi inviati, sia per noi che per il destinatario. Inoltre, comparirà una nuova icona per avvisarci quali utenti stanno attualmente scrivendo all'interno della chat di gruppo. "CarKey" è la nuova funzionalità scovata già in iOS 13.4, che permette di usare l'iPhone come chiave per la nostra automobile. Grazie al chip NFC infatti, lo smartphone è perfettamente in grado di aprire la portiera della vostra auto, proprio come accade già con alcuni modelli di BMV (per il momento in fase sperimentale). Altra novità piuttosto curiosa che potrebbe approdare nella prossima big release di iOS sono i contest "Shot On iPhone", integrati direttamente nell'applicazione nativa Foto. Da anni Apple organizza questi concorsi, nei quali seleziona le migliori foto scattate con l'iPhone. Tipicamente per inviare le proprie fotografie ed iscriversi al concorso, bisognava recarsi sul sito ufficiale dell'azienda, ma le cose potrebbero cambiare in iOS 14. Apple potrebbe infatti permettere agli utenti di inviare le proprio fotografie dall'applicazione Foto con un semplice tasto dedicato. In questo modo molti più utenti avrebbero la possibilità di partecipare a questi concorsi, che spesso includono interessanti premi. Infine, Apple starebbe pianificando un servizio simile a 1Password, la famosa applicazione per la gestione dei propri dati d'accesso. Una funzione analoga è già presente su iOS e ci permette di tenere al sicuro le nostre credenziali, tramite l'affidabile protezione del Face ID e Touch ID. Un'applicazione dedicata però potrebbe semplificare la gestione delle password, oltre che ad aggiungere nuove funzioni per una maggiore sicurezza, come l'autenticazione forzata a due fattori.

Cambiare le applicazioni di default Su iOS abbiamo delle applicazioni predefinite create da Apple stessa ed incluse direttamente nel sistema operativo. Per la navigazione web abbiamo Safari, per la consultazione della posta elettronica c'è l'app Mail, per sfogliare le fotografie invece usiamo l'app Foto e così via. Apple in iOS 14 potrebbe dare la possibilità agli utenti di cambiare queste applicazioni predefinite all'interno delle Impostazioni del dispositivo. Questo permetterà ad esempio di impostare Chrome come browser predefinito, oppure Gmail come applicazione Mail di default. Per quanto riguarda invece gli assistenti vocali, crediamo che Siri rimarrà l'unico utilizzabile ufficialmente sui dispositivi iOS. Apple per poter continuare a sviluppare e migliorare il proprio assistente, deve ricevere feedback dagli utenti che lo utilizzano. Sappiamo benissimo che attualmente Siri non è all'altezza di altri assistenti concorrenti, ma non possiamo far altro che riporre fiducia in Apple per vedere miglioramenti in futuro (oppure passare ad Android).