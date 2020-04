PS Plus maggio 2020, quando verranno annunciati i giochi PS4 gratis del mese?

La domanda sul quando verranno annunciati i giochi PS4 gratis del PS Plus di maggio 2020 comincia a farsi pressante, essendo ormai alla fine di aprile, ma manca ormai poco all'annuncio ufficiale della nuova mandata di giochi in regalo per gli abbonati.

Sony è solitamente molto regolare nella comunicazione riguardante le sue iniziative periodiche e gli utenti più attenti avranno ormai imparato la regola non scritta in base alla quale si svolge il solito rituale: come norma ormai ampiamente consolidata, Sony annuncia i nuovi giochi del PS Plus l'ultimo mercoledì del mese precedente, che corrisponde a quello della settimana in questione.

I giochi gratis per PS4 del PS Plus di maggio 2020 verranno dunque annunciati mercoledì 29 aprile 2020, probabilmente intorno alle 17:30, anche se sull'orario è difficile essere precisi e ci affidiamo sempre ai precedenti per trovare una regola in queste dinamiche.

Tutto questo, ovviamente, salvo eventuali leak dell'ultima ora, che ultimamente vanno per la maggiore. Proprio questa mattina ne è emerso uno che sembra indicare i giochi di maggio, anche se la fonte non sembra essere molto affidabile, tuttavia in queste ore è possibile che trapelino ulteriori informazioni ufficiose al riguardo, dunque ci sarà da tenere gli occhi aperti.

La lineup dovrebbe contenere i soliti due giochi per PS4 in regalo, ma sulla loro entità resta il mistero, considerando che di solito si tratta di un tripla A e di un gioco di spessore minore, ma anche qui non c'è assolutamente una regola precisa (qualche mese fa ci sono stati anche tre giochi offerti, con uno dedicato a PlayStation VR).

Non resta dunque che attendere mercoledì per scoprirlo, nel frattempo ricordiamo che sono ancora disponibili i giochi di aprile 2020, ovvero Uncharted 4 e DiRT Rally 2.0, che resteranno a disposizione verosimilmente fino al 5 maggio 2020, data in cui dovrebbero essere disponibili invece i giochi del mese successivo.

Nel frattempo, PlayStation Plus ha raggiunto quota 38,8 milioni di abbonati, come annunciato da Sony con i suoi risultati finanziari aggiornati che hanno mostrato anche un impressionante totale di 108,9 milioni di PS4 vendute nel mondo.