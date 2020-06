iPadOS 14 per iPad: tutte le novità presentate da Apple alla WWDC 2020

iPadOS 14 per iPad è stato presentato ufficialmente da Apple durante la WWDC 2020: ecco tutte le novità sull'ultima versione del sistema operativo.

Oltre alle nuove feature di iOS 14 per iPhone, iPadOS 14 migliorerà la navigazione delle Foto grazie all'introduzione di una barra laterale, con anche la possibilità di spostare rapidamente gli scatti in un album, ma non solo.

L'accesso a Siri verrà semplificato tramite l'aggiunta di una piccola icona immediatamente accessibile, che offre immediatamente delle opzioni contestuali, mentre le chiamate verranno gestite in maniera meno invasiva, con un piccolo pop-up anziché la schermata piena, per non bloccare il nostro eventuale lavoro.

Anche la Ricerca diventa compatta, con un piccolo box ma capacità estese e la possibilità di richiamarlo in qualsiasi schermata. Il browser Safari potrà inoltre contare sui nuovi Widget di cui abbiamo parlato per iOS 14.

Infine Apple Pencil, che introduce Scribble: una tecnologia che usa il machine learning per riconoscere automaticamente la scrittura a mano e gestirla come se fossero caratteri standard, ottimizzando peraltro le forme disegnate in tempo reale.