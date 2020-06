Crash Bandicoot 4: It's About Time per PC e Nintendo Switch? Activision valuta la possibilità

Crash Bandicoot 4: It's About Time è stato finalmente svelato in maniera ufficiale e con questo anche le piattaforme previste per il lancio, che al momento non comprendono PC e Nintendo Switch, ma Activision ha dimostrato una certa apertura al riguardo facendo pensare che stia valutando di portare il gioco anche su queste.

Crash Bandicoot 4: It's About Time è stato annunciato solo su PS4 e Xbox One con data di uscita, trailer e immagini e rappresenta un vero e proprio nuovo capitolo nella serie. Dopo gli ottimi risultati ottenuti con la trilogia rimasterizzata, dunque, Activision ha deciso di fare il successivo step evolutivo logico, ovvero portare avanti la serie con un capitolo completamente nuovo.

Affidato ancora una volta al team Toys for Bob, dunque, Crash Bandicoot 4: It's About Time arriverà il 2 ottobre 2020 su PS4 e Xbox One e al momento sono solo queste due le piattaforme previste, ma la cosa potrebbe facilmente espandersi, come d'altra parte abbiamo visto anche per Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy e anche la trilogia di Spyro.

"Stiamo ancora valutando possibili altre piattaforme in una data successiva", ha affermato un portavoce di Activision a PCgamesN, a quanto pare, "Rimanete sintonizzati per ulteriori informazioni". È abbastanza lecito aspettarsi dei port per PC e Nintendo Switch con una data di uscita successiva, dunque, cosa che seguirebbe il modus operandi visto per le altre produzioni multipiattaforma Activision. Ovviamente, è probabile che il publisher si riferisse anche alle console next gen, ovvero PS5 e Xbox Series X, che potrebbero avere le loro versioni specifiche del gioco in arrivo successivamente al lancio.

Crash Bandicoot 4: It's About Time si è mostrato più nel dettaglio con un video di gameplay con tre minuti d'azione, che ha fatto vedere come il gioco, pur essendo completamente nuovo, conservi comunque diverse caratteristiche tipiche e tradizionali della serie, cosa che farà sicuramente piacere ai tanti appassionati del personaggio in questione.