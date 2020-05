The Umbrella Academy Stagione 2, Netflix annuncia la data di uscita con un simpatico video

The Umbrella Academy Stagione 2 ha finalmente una data di uscita su Netflix, svelata con un simpatico video che vede protagonisti i membri del cast della serie, con rivelazione finale sul giorno di lancio previsto sulla piattaforma, ovvero il 31 luglio 2020.

Sapevamo da tempo che The Umbrella Academy avrebbe dovuto avere un seguito, seguendo la storia originale e oltretutto confermato anche dal grande successo riscosso dalla prima stagione su Netflix, dunque si trattava solo di capire quando sarebbe arrivata, considerando il caos emerso con la pandemia da coronavirus.

Il video che potete vedere qui sopra svela dunque la data del 31 luglio 2020, mentre i vari protagonisti si dilettano in vari balli alquanto bizzarri, ognuno in casa propria ribadendo, in questo modo, anche la necessità di mantenere le distanze in questo periodo.

The Umbrella Academy è una serie basata sull'omonima graphic novel scritta da Gerard Way, ovvero il frontman dei My Chemical Romance, peraltro da poco tornati insieme per nuovi tour (al netto di pandemie globali) e illustrata da Gabriel Ba, pubblicata da Dark Horse Comics.

Protagonisti della serie sono Ellen Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Cameron Britton e Mary J. Blige. Potete avere un'idea di come sia andata la prima stagione con i dati di visione pubblicati l'anno scorso da Netflix, mentre maggiori informazioni potete trovarle nella recensione della serie effettuata da Christian Colli.