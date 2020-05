The Elder Scrolls: Blades, la recensione

Il riferimento è ovviamente ai controlli a rilevazione di movimento , pubblicizzati ufficialmente fino a poco tempo fa dal publisher ma assenti in questa versione. Una mancanza che fa il paio con un comparto tecnico modesto, eppure incapace di trovare la quadra per implementare i 60 frame al secondo e anzi afflitto da frequenti episodi di stuttering, probabilmente incompatibili anche solo con l'idea del motion control.

L'annuncio che il gioco sarebbe arrivato sulla console ibrida giapponese risale infatti allo scorso giugno, ma da allora le notizie riguardanti il progetto si sono rarefatte e immaginiamo che tutto ciò sia dipeso anche dai tentativi degli sviluppatori di implementare determinate soluzioni tecniche che, purtroppo, alla fine non hanno trovato posto in questa conversione.

La recensione di The Elder Scrolls: Blades ci ha consentito di cimentarci ancora una volta con il dungeon crawler targato Bethesda , che ha esordito esattamente due anni fa in accesso anticipato sui dispositivi mobile e che finalmente è approdato anche su Nintendo Switch , quando ormai se n'erano praticamente perse le tracce.

Struttura

Ambientato nel celebre universo fantasy creato da Bethesda, The Elder Scrolls: Blades racconta la storia di un guerriero (da creare tramite un apposito editor) che torna dopo anni di assenza nella propria città, solo per trovarla ridotta in macerie. A quanto pare la terribile Regina Sanguinaria e il suo esercito sono i responsabili di tanta devastazione, ma non è detta l'ultima parola: portando a termine le missioni e affrontando anche la malvagia imperatrice potremo ottenere il denaro e le risorse necessarie per la ricostruzione. Esplorare la città, selezionarne i lotti e ordinare la creazione di case, botteghe, forge e quant'altro rappresenta dunque una parte consistente e affascinante dell'esperienza, anche perché con la crescita della nostra roccaforte noteremo la comparsa di nuovi PNG con cui interagire per lo sblocco di incarichi inediti e progressivamente più impegnativi.

Una feature che abbiamo molto apprezzato e che appare davvero ben implementata è il cross-save: avendo collegato l'account Nintendo a quello Bethesda, ci siamo ritrovati di fronte il personaggio che avevamo creato quando abbiamo provato The Elder Scrolls: Blades su iPhone, con tutti i progressi fatti fino a quel momento e una relativa abbondanza di gemme e denaro che ci hanno permesso di procedere con una certa celerità nel completare la ricostruzione. Allo stesso modo, è possibile portare avanti la partita indifferentemente su diverse piattaforme, in maniera molto comoda: a casa potete magari godervi l'esperienza davanti al televisore, mentre quando siete in giro avrete modo di tirare fuori lo smartphone e completare qualche incarico al volo o magari cimentarvi con le due modalità extra, Abisso e Arena.

La campagna di base di The Elder Scrolls: Blades implica l'attivazione di quest man mano più difficili interagendo con specifici PNG che si trovano nella nostra città, pescando nuove missioni dalla bacheca o partecipando a eventi speciali, ma non si tratta dell'unica opzione di gioco disponibile. È infatti possibile entrare nell'Abisso, un dungeon infinito che alterna diversi scenari e in cui è possibile combattere finché si resta in vita, con un grado di difficoltà man mano più alto e dunque avversari progressivamente più forti, sbloccando a ogni giro nuovi premi e ricompense; oppure affrontare l'Arena, un multiplayer online competitivo in cui sfidare altri utenti in duelli all'ultimo sangue: il matchmaking funziona discretamente bene e non richiede un abbonamento a Nintendo Switch Online, peccato che il fulcro di tale modalità risieda in un sistema di combattimento poco profondo e sfaccettato.