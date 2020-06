Cyberpunk 2077, CD Projekt RED regala 4GB di dati legati al gioco

Domani sarà il giorno di Cyberpunk 2077: per questo motivo CD Projekt RED ha deciso di regalare 4GB di dati, immagini e informazioni speciali dedicate al suo attesissimo gioco. Non solo: il publisher polacco ha anche deciso di rimettere online la Ultimate RED Collection e di scontare tutto il merchandising legato a Cyberpunk 2077. Le promozioni sono valide fino al 4 luglio alle 19.

A questo indirizzo potrete trovare tutte le offerte di oggi.

La Ultimate RED Collection è la collezione di tutto quello che CD Projekt RED ha pubblicato finora. Si va dalla possibilità di prenotare Cyberpunk 2077 all'occasione di mettere le mani su The Witcher 1, 2 e 3. A meno di 90 euro e DRM free.

Inoltre il negozio di merchandising di Cyberpunk 2077 ma il 35% su tutta la merce. Il J!NX store il 20% e tutto il materiale della Dark Horse comprato presso Things From Another World ha il 25% di sconto.

Infine, per prepararvi al Night City Wire di domani, CD Projekt RED mette a disposizione 4GB di dati, disegni, bozzetti e contenuti digitali di varia natura per entrare nel mondo di Cyberpunk 2077. Il tutto sarà ottenibile fino al 4 luglio alle 19 e non oltre.

Nel frattempo vi ricordiamo che abbiamo giocato a Cyberpunk 2077 e presto potremo parlarvene e che proprio oggi CD Projekt RED ha condiviso un artwork della Festa delle barche drago di Cyberpunk 2077 da scaricare e utilizzare.