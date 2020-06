Nvidia supporta via hardware e software le DirectX 12 Ultimate Feature Stack

Nvidia annuncia di essere l'unica produttrice di GPU a supportare via hardware e software le DirectX 12 Ultimate Feature Stack di Microsoft e la programmazione delle GPU con accelerazione hardware.

Il driver Game Ready e dei driver Studio pubblicati oggi da Nvidia offrono il pieno supporto per Microsoft DirectX 12 Ultimate, tra cui: DirectX Ray Tracing (DXR), ombreggiatura a tasso variabile (VRS), mesh shader e sampler feedback. I driver aggiornati rendono le GPU NVIDIA le prime e le uniche capaci di supportare DX12 Ultimate nella componente hardware, e in aggiunta è presente un software in grado di sfruttarlo al meglio.

Grazie a questo aggiornamento NVIDIA è anche il primo e unico produttore di GPU che supporta la programmazione delle GPU con accelerazione hardware con un driver pubblico. Quest'ultimo aggiornamento include anche il supporto per nove nuovi display compatibili con G-SYNC e, una dozzina di giochi godrà delle impostazioni ottimali (OPS) con un solo clic.

DirectX 12 Ultimate di Microsoft rappresenta la punta di diamante per le interfacce di programmazione delle applicazioni grafiche (API), ed è supportato da tutte le GPU Geforce, TITAN e Quadro RTX. NVIDIA è stata la pioniera delle funzionalità di DirectX 12 Ultimate grazie al lancio dell'architettura di GPU Turing nel 2018. Attraverso il lancio di questo software, gli sviluppatori di giochi, i creatori e i giocatori stessi hanno accesso ad un set completo di strumenti per la rivoluzionaria tecnologia di ray-tracing in tempo reale.

DirectX 12 Ultimate codifica le numerose tecnologie innovative di GeForce RTX come standard per i giochi multipiattaforma di nuova generazione. È definito come un insieme di funzionalità DirectX 12 che rappresenta un nuovo standard grafico condiviso tra PC e console e comprende: DirectX Raytracing (DXR) tier 1.1, Variable Rate Shading (VRS) livello 2, Mesh Shaders e Sampler Feedback.

Il Driver Studio consente anche prestazioni migliorate ad una serie di applicazioni creative recentemente aggiornate. Nel corso delle ultime settimane, le applicazioni che godono delle funzioni o degli acceleratori RTX sono: Adobe Premiere Pro 14.2, Adobe Substance Alchemist, Blender 2.83, Chaos V-Ray 5 per Autodesk 3ds Max e Corel Painter 2021.

Performance migliorate dalla programmazione delle GPU con accelerazione hardware Grazie a questo aggiornamento del software, NVIDIA aggiunge il supporto per la programmazione delle GPU con accelerazione hardware, una nuova funzionalità introdotta anche dall'aggiornamento di Windows 10, nel maggio 2020. La programmazione delle GPU con accelerazione hardware permette alle GPU di gestire più efficientemente la riproduzione video e i calcoli dei giochi gestendo direttamente la memoria video. Questa nuova funzionalità contribuisce anche nel migliorare le prestazioni e a ridurre la latenza sull'hardware supportato. La programmazione hardware funziona indipendentemente dalle API (DirectX, Vulkan, OpenGL), di conseguenza, un'ampia varietà di applicazioni e di giochi possono trarre vantaggio da questa nuova funzionalità, tra cui l'applicazione Movies & TV app, Netflix e giochi vari.

Il programma G-SYNC Compatible mira a espandere l'ecosistema G-SYNC e a sensibilizzare i consumatori su quali display sono in grado di fornire una buona esperienza di gioco con frequenza di aggiornamento variabile (VRR) entry level.

I nuovi monitor convalidati sono AOC AG273F1G8R3, ASUS VG27AQL1A, Dell S2421HGF, Lenovo, G24-10, LG 27GN950, LG 32GN50T/32GN500, Samsung 2020 Odyssey G9, Samsung 2020 Odyssey G7 27", e Samsung 2020 Odyssey G7 32"; questi offrono ai giocatori tantissime opzioni nel momento in cui si deve scegliere il perfetto display da gioco.

Nell'ambito del programma di compatibilità con G-SYNC, NVIDIA collabora con gli OEM di monitor per convalidare l'esperienza sui monitor che supportano il protocollo Adaptive-Sync. Quelli che passano il test sono designati come "G-SYNC Compatible". Con le aggiunte di oggi, l'elenco ammonta a 98 esemplari. Per la lista completa dei display compatibili G-SYNC, cliccare qui.

Le impostazioni ottimali (OPS) di GeForce Experience con un solo clic consentono di configurare istantaneamente le opzioni di gioco per l'hardware del sistema, offrendo un gameplay fluido e ottimizzato. Sono supportati oltre 700 titoli e, dal rilascio del nostro precedente driver, abbiamo aggiunto il supporto per altri 12 titoli: