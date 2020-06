Proejct CARS 3, l'anteprima del racing game di Bandai Namco e Slightly Mad Studios

Certo, non poter testare con mano il gameplay è una grossa mancanza quando si parla di titoli dove il feeling dell'auto e il feedback dei comandi sono tutto, ma questo non significa che le informazioni importanti siano mancate durante la presentazione. Cominciamo dunque, perché Project Cars 3 potrebbe essere il capitolo della consacrazione, pensato per correggere le magagne dei due comunque validi predecessori.

I racing game forse non saranno più in cima alla montagna delle vendite come un tempo, ma il declino di popolarità del genere ha portato al consolidamento di alcune serie storiche, che ormai si sono spartite le fette principali del mercato. Se si parla di racing "misti" - ovvero dotati di una complessità tale da poter appassionare anche gli amanti dei simulativi, ma costruiti su meccaniche di base abbastanza accessibili da piegarsi al volere di chiunque - i marchi dominanti sono ovviamente due: Forza e Gran Turismo; molti hanno tentato di infilarsi in questo scontro, senza però mai riuscire realmente a scardinare questi pesantissimi nomi dalla loro posizione. Project Cars degli Slightly Mad , però, è riuscito a navigare lo stesso tempestoso mare di questi colossi, e a stare a galla abbastanza bene da arrivare, oggi, a un terzo capitolo, che abbiamo potuto osservare qualche giorno fa grazie a un comodo evento in streaming.

Progressione innanzitutto

Uno degli elementi più importanti del nuovo Project Cars 3 è senza dubbio la carriera, strutturata attorno a una progressione graduale, con dieci classi di auto potenziabili e numerosi achievement nel mezzo. La struttura ricorda quella dei giochi Polyphony, ma nel mix vi saranno gare speciali e nuove modalità, più in linea con i Forza Horizon (anche se non crediamo vi saranno competizioni contro aerei e altri eventi simili). Tutto verrà gestito attorno a un sistema di esperienza con ricompense differenti in base alla difficoltà selezionata (anche l'eliminazione degli assist alla guida conta), e non ci dovrebbero essere gli strani picchi del livello di sfida visti nel secondo capitolo, grazie a una gestione migliore degli assetti base dei mezzi nelle varie categorie. Niente Catheram incontrollabili in gare per principianti o piloti brutalmente aggressivi in categorie molto lente pertanto: Project Cars 3 è un titolo sviluppato per essere un'esperienza del tutto personalizzabile, con tanto di divisione tra aggressività e abilità dell'intelligenza artificiale in un comodo menù modificabile prima delle gare.

Arrivare primi, peraltro, non sarà fondamentale per progredire. Gli achievement di cui parlavamo in precedenza sono degli obiettivi durante le competizioni, che se completati offrono spesso notevoli punti esperienza e crediti anche a chi non domina le prime posizioni. I crediti possono in seguito venir utilizzati per sbloccare eventi di qualunque tipo, che permettono al giocatore di evitare categorie magari poco adatte al loro stile di gioco per concentrarsi su quelle preferite. Non si vuole, insomma, costringere il giocatore a seguire una strada predefinita, ma dargli la possibilità di personalizzare il suo percorso da inizio a fine.

Parlavamo però di auto "potenziabili". Non è stata un'uscita casuale: Project Cars 3 ha un notevole focus sul tuning, con la possibilità non solo di comprare nuove auto con i crediti ottenuti, ma anche pezzi per migliorarne le prestazioni sensibilmente, che ne modificano anche sensibilmente l'aspetto in gara. Stando a quanto abbiamo appreso durante l'intervista, il tuning è così massiccio da permettere alle quattroruote del gioco di salire di categoria, se si supera un certo punteggio specifico che indica la potenza dell'auto.