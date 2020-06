Elite Dangerous: Odyssey, gameplay e combattimenti sulla superficie dei pianeti nel 2021

Elite Dangerous: Odyssey rappresenta la nuova frontiera del simulatore spaziale di David Braben e Frontier Development, la nuova espansione destinata a portare delle grosse novità all'universo del gioco, in particolare con una notevole estensione del gameplay a piedi sulle superfici dei pianeti, prevista per il 2021.

Se si considera che la prima versione di Elite: Dangerous risale al 2014 ed era ancora una simulazione di volo nello spazio senza possibilità di avvicinarsi più di tanto ai pianeti, si capisce come il gioco abbia fatto un percorso lungo e complesso, espandendosi e arricchendosi in maniera progressiva.

Elite Dangerous ha iniziato già a offrire la possibilità di atterrare su alcuni pianeti con l'espansione Horizons, ma il futuro rappresentato da Odyssey sembra promettere davvero qualcosa di rivoluzionario: si parla infatti di vere e proprie sezioni di gameplay aggiuntivo sulle superfici dei pianeti, con sconti e sistema di combattimento in prima persona.

I pianeti avranno diverse conformazioni e potranno essere abitati, con sopra insediamenti, avamposti, elementi militari o altri elementi geografici unici, cosa che consentirà di interagire con NPC in varie maniere. Ci saranno nuovi contratti che porteranno a missioni più complesse, comprensive di azione sulla superficie, tra diplomazia e scontro diretto.

Il combattimento sembra essere gestito come una sorta di sparatutto in soggettiva, visto che si parla della prima persona, ma con la possibilità di effettuare azioni di squadra e impartire comandi in maniera tattica. Per il multiplayer saranno presenti anche hub social in cui conoscere persone, stringere alleanze ed espandere la conoscenza del gioco.

I dettagli sono ancora vaghi ma tutto questo è previsto arrivare nel 2021 e ha già un trailer di presentazione, visibile in questa pagina.