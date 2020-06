PS5: un design amatoriale dedicato a Ghost of Tsushima sta facendo impazzire i fan

L'immagine di una PS5 personalizzata a tema Ghost of Tsushima sta facendo letteralmente impazzire i fan. A realizzarla è stato il designer amatoriale XBOXPOPE, che come il nickname fa intuire di solito si occupa di personalizzazioni grafiche per l'hardware di Microsoft.

Il modello, che potete vedere nell'immagine allegata al tweet sottostante, è fatto davvero bene, sia nella scelta e nel posizionamento degli elementi decorativi, sia nella scelta dei colori. Leggendo i commenti, molti la ritengono più bella anche della PS5 originale.

Naturalmente è giusto precisare che si tratta solo di un'opera grafica e non un design reale. Lo specifichiamo perché alcuni potrebbero confondersi.

Tra le persone che si sono complimentate con XBOXPOPE, in moltissime hanno fatto appello a Sucker Punch, gli sviluppatori di Ghost of Tsushima, per far diventare questo design realtà. In effetti ha riscosso un successo davvero clamoroso.

Per farvi comprendere la bravura di XBOXPOPE in fondo alla notizia pubblichiamo altri suoi design di hardware differenti, tutti realizzati davvero bene.

Account Instagrama di XBOXPOPE

So here it is my first @PlayStation fan art Friday for the amazing #ghostoftsushima @SuckerPunchProd good luck with everything guys #PS5 pic.twitter.com/nkPuzIFOpo — XBOXPOPE (@XboxPope) June 26, 2020

Check this out everyone this is what to do with your Xboxpope fan art just enjoy it put it in a frame love it and nice setup buddy 👊🏻 https://t.co/qCALJbk5lM pic.twitter.com/567OiEXjME — XBOXPOPE (@XboxPope) June 23, 2020