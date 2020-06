Divinity: Original Sin 2 Definitive Edition annunciato per iPad

Larian Studios ha annunciato l'arrivo su iPad di Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition. La data d'uscita non è stata ancora svelata, visto che i lavori sono iniziati da poco tempo, ma si spera che non manchi molto per poterci giocare.

Larian sta lavorando al port insieme a Apple ed Elverils. Una demo del progetto è stata mostrata durante la WWDC. Il problema principale da risolvere è la conversione dei controlli al touch screen, che richiederanno una revisione completa dell'interfaccia. Fortunatamente saranno supportati anche i controller, come le altre versioni.

Comunque per adesso non c'è niente di definitivo e per avere il port di Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition per iPad manca ancora molto tempo, a detta degli sviluppatori stessi. Anche per l'elenco delle caratteristiche specifiche è ancora presto. Insomma, accontentiamoci di aver saputo dell'esistenza del port e mettiamoci in attesa.

Nel frattempo potete giocare a Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition su PC, Mac, PS4, Nintendo Switch e Xbox One.