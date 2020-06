Twitch, Dr Disrespect bannato in modo permanente dalla piattaforma

Twitch ha bannato in modo permanente il Dr Disrespect per cause ancora ignote. Stando a una fonte della streamer @ShannonZKiller sono comunque abbastanza gravi da rischiare di mettere fine alla carriera da streamer del noto personaggio.

Le ipotesi più accreditate per il ban sono due: delle violazioni di copyright non sanate nonostante gli avvisi di Twitch, oppure una qualche accusa di comportamenti disdicevoli, non ancora emersa online (ma evidentemente conosciuta dai gestori della piattaforma). La seconda ipotesi nascerebbe dai numerosi casi di accuse di molestie e stupri ricevute da streamer e youtuber emerse negli ultimi giorni, che hanno scatenato un vero e proprio terremoto nell'ambiente.

Contattato da Polygon, un rappresentante di Twitch ha spiegato che la piattaforma prende i dovuti provvedimenti quando emerge che uno streamer ha violato apertamente le linee guida della comunità e i termini di servizio. "Applichiamo lo stesso rigore con tutti gli streamer, a prescindere dal loro status o importanza nella comunità."

Il Dr Disrespect non ha ancora fatto dichiarazioni in merito al suo ban. Chissà come reagiranno i suoi milioni di seguaci che lo seguivano giornalmente sul suo canale Twitch.

Sources: DrDisrespect has been permanently banned from Twitch — Rod "4475 SR & Immortal peak" Breslau (@Slasher) June 26, 2020