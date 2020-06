Twitch sta bannando in modo permanente gli streamer accusati di molestie sessuali

Twitch ha iniziato a bannare in modo permanente gli streamer accusati di molestie sessuali negli ultimi giorni. Inoltre ha modificato il suo regolamento, nella sezione riguardante la condotta degli streamer, per adattarlo al nuovo scenario. Sono decine i colpiti. Del resto le recenti denunce pubbliche di molestie e maltrattamenti sono state moltissime. Tra i colpiti lo streamer di Destiny SayNoToRage e Tom 'Syndicate' Cassell.

Il 21 giugno Twitch aveva annunciato di voler far pulizia per rendere la piattaforma più sicura per tutti. Nelle ultime ore questa promessa ha avuto un seguito. Tra i bannati in modo permanente Brad 'BlessRNG' Jolly, noto per le global emote (anch'esse rimosse).