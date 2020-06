Tales of Arise è stato rimandato, non ha ancora una data di uscita

Tales of Arise è stato rimandato, dunque arriverà in ritardo rispetto alla data di uscita inizialmente prevista, solo che questa non è mai stata resa nota e dunque non sappiamo precisamente a quanto ammonti il posticipo deciso da Bandai Namco.

Il publisher ha annunciato che i lavori hanno subito un rallentamento a causa delle misure di sicurezza intraprese per limitare il contagio da coronavirus, dunque questo risulterà in un allontanamento della data di uscita.

Non c'era dunque una data precisa ma Tales of Arise era previsto uscire entro il 2020, dunque la comunicazione di un posticipo fa pensare che il gioco non riesca ad arrivare sul mercato entro la fine dell'anno. Sebbene manchi ancora una finestra temporale precisa, l'idea è che Tales of Arise sia ora previsto per il 2021, anche se rimaniamo in attesa di ulteriori delucidazioni al riguardo.

"L'obiettivo con Tales of Arise è di costruire un'esperienza di gameplay familiare ma innovativa per i fan della serie, spingendo anche i limiti tecnologici verso nuovi livelli per quanto riguarda la qualità grafica per impressionare sia i giocatori di lunga data che coloro che si avvicinano alla serie per la prima volta", si legge nel comunicato di Bandai Namco.

"Lo sviluppo del gioco è proseguito in maniera costante nel 2020 mentre cerchiamo di superare le sfide lungo la strada", comunicano gli sviluppatori. "Sebbene il COVID-19 abbia colpito alcuni aspetti dello sviluppo, abbiamo fatto del nostro meglio per adattarci alla situazione e abbiamo implementato lo sviluppo in remoto per il nostro team"

"Tuttavia, avremo bisogno di più tempo per raggiungere la qualità prevista e raggiungere la grande esperienza che abbiamo deciso per i nostri giocatori, pertanto abbiamo deciso di rimandare il periodo di lancio di Tales of Arise".

A quanto pare, una nuova finestra di lancio verrà comunicata non appena ci saranno ulteriori informazioni da parte di Bandai Namco. Tales of Arise si è mostrato l'ultima volta con il trailer del TGS 2019, dopo essere stato annunciato all'E3 2019 con un trailer di presentazione.