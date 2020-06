The Last of Us 2: lancio record in Germania, il migliore del 2020 come vendite retail

The Last of Us 2 registra un altro risultato da record in Germania, dove è emerso come protagonista del miglior lancio registrato finora nel 2020 per quanto riguarda i videogiochi in formato fisico.

In attesa di informazioni ufficiali da parte di Sony sulle vendite di The Last of Us 2, dunque, possiamo intanto affidarci ad alcuni resoconti locali, che per il momento dipingono un andamento veramente ottimo per il nuovo gioco PS4 da parte di Naughty Dog.

Dopo il primato registrato nel Regno Unito e la prima posizione anche in Giappone, possiamo ascrivere anche la Germania alle conquiste effettuate da The Last of Us 2: in base ai dati raccolti da GFK, il gioco ha fatto registrare il miglior lancio visto finora nel 2020 per quanto riguarda il mercato retail tedesco.

Non ci sono ancora dati numerici, dunque, ma possiamo aspettarci davvero ottimi risultati in termini di vendite per quanto riguarda The Last of Us 2, come si conviene a quello che è a tutti gli effetti uno dei maggiori blockbuster prodotti in questi anni da Sony, per la piattaforma di gran lunga più diffusa nel mondo.

Anche in Russia sembra che se la sia cavata egregiamente, con il gioco che ha rappresentato il più grande lancio dell'epoca PS4 e anche PS3 a quanto pare, superando anche Grand Theft Auto V per quanto riguarda le vendite iniziali in prossimità dell'uscita.