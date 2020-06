Borderlands 3: Taglia di Sangue, la recensione del nuovo DLC

I personaggi con i quali si interagisce sono pochi e neanche così approfonditi a dire il vero, ma questa è conseguenza diretta di una durata breve e circoscritta, probabilmente figlia anche di un periodo di gestazione non proprio felicissimo per chiunque nel settore e nel mondo. Un altro paio di missioni principali avrebbero giovato nell'insieme, ma siamo sempre più per la qualità che per la quantità e, da questo punto di vista, Taglia di Sangue compie il suo dovere. Proprio vista la brevità dell'incarico vorremmo evitare di darvi altri indizi sugli avvenimenti, ma sappiate che vi innamorerete di quell'"Indiavolata" di Rose, ve lo assicuriamo.

I primi minuti sono sufficienti a rendersi conto dell'ennesimo cambio di tenore della narrazione, come da sempre ci ha abituati Gearbox con ogni nuovo contenuto. Dopo esser passati per Casinò intergalattici e strane sette lovecraftiane, è ora tempo di selvaggio west. Vestige è infatti la classica cittadina tutta speroni e saloon, dove lo sceriffo è un po' il sindaco e dove gli stranieri non sono ben visti. A racchiudere tutto nei soliti stereotipi di genere tanto cari al team texano ci pensa l'introduzione di un narratore esterno ed onnisciente, che in un inglese con fortissimo accento americano, introduce tutti gli eventi del DLC, nel pieno rispetto dello stile adottato.

Nuove aggiunte

Le sensazioni positive generate da questo DLC derivano anche dalla consapevolezza di trovarsi di fronte, finalmente, a qualche aggiunta interessante in termini di gameplay. I tiepidi test già effettuati in precedenza non avevano cambiato le carte in tavola, mentre questa volta Gearbox ha tentato di spingere sull'acceleratore, seppur permettendo ancora a tutti di giocare a Borderlands come lo si fa da sempre.

Nel corso dell'avventura, oltre a scoprire la solita serie di mappe più o meno estese, avrete modo di mettere le mani su qualche nuovo gingillo come l'erbagiuda e il mangiavento, ma anche un ulteriore mezzo di trasporto: la motobestia. I primi due rappresentano due importanti aggiunte al gameplay classico. L'erbagiuda non è altro che una sorta di pianta che, una volta colpita, rilascerà piccoli insetti in grado di prendere il controllo mentale di un nemico qualsiasi e scatenarlo per breve tempo contro i propri simili. Per quanto non si tratti di un dettaglio fondamentale per la riuscita della propria missione, rappresenta comunque un ulteriore livello di profondità, utile soprattutto nel caso di scontri fortemente impegnativi, magari ai livelli Caos più alti. Il mangiavento altro non è che una sorta di flusso che esce dal terreno in specifici punti e capace di proiettarvi in aria per superare particolari ostacoli, proseguire nell'esplorazione delle mappe, trovare zone segrete o semplicemente essere utilizzato come fuga strategica nel ben mezzo degli scontri. Proprio il mangiavento viene utilizzato anche nel corso degli scontri con i boss presenti nel DLC, in alcuni casi davvero enormi e difficili da aggirare senza l'uso di questo nuovo strumento, trasformandolo in un secondo nella migliore implementazione di gameplay che Borderlands 3 ci abbia presentato dopo la sua uscita.

Proprio per i boss però non si può certamente gridare al miracolo. Rispetto al passato, dove giocare in singolo poteva eventualmente dare la sensazione di percepire un serio pericolo, Taglia di Sangue va via talmente liscio che, nonostante lo abbiamo affrontato come sempre a Caos 2, non siamo morti neanche una volta se non per un paio di stupide cadute nel vuoto. Da questo punto di vista sembra che alcune delle armi incluse siano veramente troppo potenti, arrivando ad una folle pistola lanciafiamme con una gittata pazzesca e un ammontare di danni davvero incommensurabile. Per il resto Taglia di Sangue è esattamente quel che vi aspettate, altre ore di gioco in un mondo che conosciamo a menadito e che genera divertimento ed assuefazione, seppure ormai con qualche momento di stanca di troppo. È evidente infatti che il sistema di gioco richieda di essere svecchiato. Quello processo che speravamo di vedere già nel codice finale di Borderlands 3 e che invece non c'è mai stato, nonostante l'eccellenza dell'insieme.