The Last of Us 2 primo in Giappone nella classifica vendite, ma Nintendo Switch domina ancora

The Last of Us 2 ottiene un altro risultato positivo anche in Giappone, mercato forse generalmente più ostico per un gioco del genere, ma che ha comunque accolto molto positivamente il lancio del gioco Naughty Dog facendolo piazzare in prima posizione tra i titoli più venduti della settimana, senza però impensierire più di tanto lo strapotere di Nintendo Switch.

Nella sua settimana di lancio, The Last of Us 2 totalizza 178.696 copie vendute in Giappone, con un ottimo risultato per un gioco occidentale considerando anche la differenza in termini di gusti e tendenze su tale mercato. Il secondo capitolo ha in questo modo superato il debutto del primo: il capostipite The Last of Us totalizzò infatti 117.465 copie vendute al lancio, all'epoca, a dimostrazione di come la fama della serie sia incrementata negli anni.

Il resto della classifica dimostra comunque il solito dominio di Nintendo Switch, con soltanto giochi appartenenti a tale piattaforma e comporre le altre posizioni della top ten. In seconda posizione c'è il solito Animal Crossing: New Horizons che ha ormai quasi raggiunto i 5 milioni di copie vendute solo per quanto riguarda il Giappone, mentre le new entry sono Harukanaru Toki no Naka de 7 di Koei Tecmo in quinta posizione e Namcot Collection in sesta.

Per quanto riguarda la classifica hardware, Nintendo Switch gioca praticamente in un campionato a parte con un totale di quasi 14 milioni di console vendute in totale, distanziando notevolmente PS4.

Vendute software 15-21 giugno 2020 (vendite totali tra parentesi)