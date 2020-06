The Last of Us 2: petizione chiede la riscrittura della storia, ma sarà inascoltata

Un giocatore, tale Joel Miller, ha aperto una petizione su Change.org per chiedere a Naughty Dog di riscrivere la storia di The Last of Us 2. Secondo la descrizione della petizione, il gameplay è stupendo, la grafica è eccezionale, le meccaniche sono ottime, ma la storia è pessima.

Attenzione, perché da qui in poi daremo delle grosse anticipazioni sulla trama di The Last of Us 2. Se volete evitarle, non continuate a leggere oltre. Per favorire la vostra fuga, inseriamo anche un'immagine così che i vostri occhi non possano cadere sul testo che segue.



La descrizione della petizione prosegue citando gli elementi considerati peggiori: "Hanno ucciso il nostro personaggio preferito e ci hanno costretti a usare Abby, il personaggio che ha eliminato Joel, con cui si suppone avremmo dovuto empatizzare per metà gioco. Ellie non è neanche la vera protagonista." Quindi viene avanzata la richiesta: "vogliamo che Naughty Dog rifaccia il gioco con le sequenze di Joel viste nei vari trailer."

Secondo la petizione, rifare The Last of Us 2 sarebbe dovuto perché attualmente sarebbe un'opera irrispettosa verso i fan che hanno aspettato sette anni per giocarci. "Vogliamo il sequel che meritiamo e non è questo gioco." Naturalmente, nonostante le 21.401 firme attuali, la petizione giacerà inascoltata, com'è normale che sia, semplicemente perché rifare un gioco così grosso cambiando tutta la storia non è né pensabile, e non sarebbe nemmeno sano. L'intera faccenda ricorda un po' la petizione che ha chiesto il rifacimento completo dell'intera ultima stagione di Il Trono di Spade, che ha deluso moltissimo i fan più radicali. Anche il quel caso è finito tutto in un nulla di fatto.

La storia di The Last of Us 2 ha diviso moltissimo i videogiocatori. C'è chi l'ha odiata, come gli autori della petizione, e chi l'ha adorata, come la ragazza che ha guadagnato l'affetto di suo cugino grazie al titolo di Naughty Dog.

