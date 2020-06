Streamer Twitch e youtuber accusati di essere molestatori e stupratori da decine di donne, coinvolto anche AngryJoe

Nelle ultime 48 ore, decine di donne si sono fatte avanti sui social accusando youtuber, streamer Twitch e personalità del mondo degli esport di essere dei molestatori e degli stupratori.

Tutto è iniziato con le accuse mosse a SayNoToRage, un noto streamer della comunità di Destiny, di cui sono state raccontate e confermate alcune avance non proprio ortodosse verso una sua fan, con alcuni suoi messaggi che la definivano sostanzialmente come una prostituta per avergli donato dei soldi.

Da lì sono emerse decine di testimonianze contro diversi personaggi, come Cryaotic, il già controverso ProSyndicate (diventato noto per aver usato il suo canale YouTube per pubblicizzare il suo sito di scommesse), HenryG, SattelizerGames, witwix, Luminosity48, SwiftyIRL, ActaBunniFooFoo, itmeJP, iAmSp00n, Warwitch, TVGBadger e Angryjoe, probabilmente il più famoso del mucchio e quello che ha avuto il racconto più circostanziato, con tanto di riproduzione di alcune conversazioni avute con la vittima.

Tra le personalità coinvolte anche il CEO dell'agenzia per webstar OPG Omeed Dariani, la cui storia ha causato la fuga di moltissimi assistiti, come CohhCarnage, Dodger, sacriel, Towelliee, CobaltStreak, gassymexican, diction, Strippin, curvyllama, Bikeman, Ellohime, Penta, Dethridge, FauxFreedom, AvaGG e DanGheesling. Immaginiamo che molti altri si aggiungeranno nelle prossime ore, nonostante Dariani abbia fatto un passo indietro e abbia abbandonato il suo ruolo di CEO.

Si tratta di un vero e proprio terremoto per il mondo degli influencer, che improvvisamente si sono trovati sotto attacco per la loro condotta sessuale fuori dalle webcam. Chissà come si evolverà la situazione nelle prossime ore.