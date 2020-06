One Piece, Nami prende vita nel cosplay di chamomile_chami

Cosa c'è di meglio di un bel cosplay per cominciare bene la giornata? Niente, appunto: allora iniziamo questo lunedì 22 giugno 2020 con un bel cosplay dedicato alla Nami di One Piece, uno degli ultimi degni di nota che comincia ad ottenere i suoi giusti riconoscimenti su Instagram.

Intanto i dovuti meriti all'artista: è stata la brava chamomile_chami a realizzare questo cosplay di Nami in cui il personaggio di One Piece (uno dei primi protagonisti mostrati) sembra letteralmente prendere vita. Al di là del bastone / arma utilizzato da Nami (può usarlo per modificare le condizioni atmosferiche), tutti gli altri accessori, gli abiti e il trucco sono decisamente al posto giusto. Nessuno può infine negare che chamomile_chami, anche dal punto di vista del fisico e dell'apparenza, sia perfetta per impersonare Nami.

