Divinity: Original Sin 2 classificato su PS5 e Xbox Series X|S, presto l'annuncio dal team di Baldur's Gate 3?

Precisiamo che non si tratta di una conferma ufficiale, ma poco ci manca. Del resto parliamo dell'ente di classificazione dei videogiochi per l'Europa e in passato è capitato spesso che l'approdo di giochi su console e PC venisse anticipato con fughe di informazioni simili.

Per chi non sappesse di cosa stiamo parlando, Divinity: Original Sin 2 è un GDR realizzato da Larian Studios e pubblicato originariamente su PC nel 2017 e arrivato l'anno dopo anche su PS4, Xbox e Nintendo Switch. Il gioco presenta un sistema di combattimento a turni tattico con visuale isometrica, che chiede al giocatore non solo di sfruttare al meglio le abilità dei personaggi del proprio party, ma anche l'ambiente circostante per ottenere importanti vantaggi tattici. Il titolo è stato promosso a pieni voti sia dal pubblico che dalla stampa, vi spieghiamo il perché nella nostra recensione di Divinity: Original Sin 2.

La classificazione del PEGI per Divinity: Original Sin 2 su PS5 e Xbox Series X|S

Per il momento Larian Studios non ha ancora fatto nessun annuncio ufficiale, che tuttavia potrebbe arrivare già nei prossimi giorni o settimane. Del resto l'operazione ha anche senso: grazie allo straordinario successo di Baldur's Gate 3, una riedizione di Divinity: Original Sin 2 su console di attuale generazione potrebbe attirare moltissimi giocatori che sono rimasti affascinati dall'ultima produzione di Larian Studios. Staremo a vedere.