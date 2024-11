Il monitor da gaming LG UltraGear 27GS85Q è al minimo storico su Amazon Italia

Il monitor rappresenta senz'ombra di dubbio una delle componenti principali di un PC desktop, soprattutto se quest'ultimo viene utilizzato per il gaming. Alla luce di questo Amazon ha quindi ben pensato di proporvi il monitor LG UltraGear 27GS85Q in offerta al minimo storico con un ottimo 14% di sconto , permettendovi di risparmiare 100 euro rispetto al prezzo consigliato. Se siete interessati ad acquistarlo è sufficiente cliccare su questo indirizzo , o in alternativa fare un semplice click sul box immediatamente sottostante. Il monitor LG UltraGear 27GS85Q è disponibile su Amazon a soli 299,99 euro , contro i 399,99 euro del prezzo consigliato. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon , per cui potrete tranquillamente usufruire del servizio Prime per garantirvi la consegna gratuita in un giorno.

Le caratteristiche salienti del monitor LG UltraGear 27GS85Q

Partiamo prima di tutto dal display da 27 pollici di diagonale con risoluzione 2K (2560 x 1440 pixel), che garantisce il massimo della qualità visiva per videogiochi, oltre a film. serie TV. Grazie alla porta HDMI 2.0 è inoltre possibile collegare anche le console di ultima generazione come PlayStation 5 e Xbox Series X, riuscendo a godere dei videogiochi in esclusiva del momento.

LG UltraGear 27GS85Q

I tempi di risposta in questo caso sono ridotti al minimo, pari ad appena 1 millisecondo: si tratta di un parametro fondamentale soprattutto per giocare in multiplayer online, dove avere una buona reattività è necessario per portarsi la vittoria a casa.