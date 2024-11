Samsung rispolvera Bixby, il suo assistente AI adesso ancora più intuitivo e avanzato

Samsung ha introdotto una versione rinnovata del suo assistente vocale, Bixby, insieme ai nuovi dispositivi pieghevoli W25 e W25 Flip , destinati per ora esclusivamente al mercato cinese. Questo aggiornamento di Bixby, che potrebbe arrivare su scala globale con One UI 7.0 l'anno prossimo, sfrutta modelli di linguaggio avanzati (LLM) per migliorare la comprensione del linguaggio naturale e dei comandi contestuali.

Le nuove funzioni di Bixby

La nuova versione di Bixby, infatti, può interpretare richieste complesse e concatenare risposte in base a ciò che l'utente sta chiedendo. Ad esempio, se l'utente afferma "È nuvoloso fuori. Cosa dovrei indossare oggi per andare al lavoro?", Bixby non solo fornisce le previsioni meteo ma suggerisce un abbigliamento adatto in base alle condizioni atmosferiche. Successivamente, se l'utente domanda, "Quanto tempo ci vuole per arrivare lì?", Bixby capisce che si tratta del percorso verso il luogo di lavoro, fornendo indicazioni e tempi stimati in base al traffico.

L'interfaccia del nuovo Bixby.

Oltre a comprendere comandi complessi, il nuovo Bixby è anche in grado di eseguire operazioni specifiche sul dispositivo, offrendo procedure dettagliate per funzionalità come l'aggiunta di filigrane alle foto o la ricerca di eventi personali nel calendario. Questa capacità di accedere alle app e di ottenere informazioni specifiche permette all'assistente di rispondere a domande come "Quando è la funzione di famiglia?", controllando le voci del calendario e restituendo data, ora e luogo dell'evento.