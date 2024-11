Anche dopo anni, Mario Kart 8 Deluxe continua a vendere più di tutti gli altri giochi Nintendo su Switch

I recenti dati finanziari di Nintendo hanno messo in luce anche una situazione particolare, ovvero il fatto che Mario Kart 8 Deluxe continua ad essere il gioco first party più venduto su Nintendo Switch, superando tutte le altre esclusive uscite nel 2024.

Combinando i dati provenienti dalla prima metà dell'anno fiscale 2025 con quelli del quarto trimestre dell'anno fiscale 2024, viene fuori che Mario Kart 8 Deluxe ha venduto in totale 3,62 milioni di copie dall'1 gennaio al 30 settembre 2024 e arriverà ancora più in alto alla fine dell'anno.

Questo significa che ha superato le vendite di tutti gli altri giochi nuovi first party usciti nel corso del 2024, considerando che il più venduto di questi risulta essere The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, con 2,58 milioni di copie.