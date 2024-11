Disponibili i giochi di Humble Choice di novembre, da Warhammer 40.000 Darktide a Persona 4

Come funziona Humble Choice?

Humble Choice è un servizio che offerte una selezione di giochi mensili al prezzo di 9,99 euro. Nello specifico riceverete le chiavi per riscattare i giochi su Steam e altri store ufficiali e, una volta fatto, saranno vostri per sempre.

Persona 4 Golden

I vantaggi del servizio non finiscono qui, dato che l'abbonamento include anche l'accesso alla raccolta della Humble Games Collection, ovvero una selezione di titoli pubblicati da Humble Games, per un totale di oltre 50 giochi indie senza DRM, e uno sconto fino al 20% (in base al numero di mesi attivi) sugli acquistati fatti su Humble Store e coupon di vario genere. È possibile sospendere o annullare l'abbonamento in qualsiasi momento e anche attivarlo solamente quando trovate particolarmente interessante e conveniente la line-up di un determinato mese.

Il 5% del prezzo dell'abbonamento viene devoluto a un ente benefico differente ogni mese. Questa volta verranno donati all'evento benefico Movember. Per maggiori dettagli vi rimandiamo a Humble Bundle, a questo indirizzo. Vi segnaliamo anche che disponibile un vantaggioso Humble Bundle dedicato alla serie The Dark Pictures e Little Nightmares.