Il nuovo Humble Bundle è dedicato alle serie The Dark Pictures e Little Nightmares

Humble Bundle ha lanciato un nuovo bundle, chiamato Dark Pictures and Little Nightmares: A Halloween Horror Collection" dedicato, come intuibile, alle serie The Dark Pictures e Little Nightmares, la prima creata da Supermassive Games, che sta anche sviluppando il terzo capitolo della seconda.

Come sempre vale la pena di ricordare che anche questo, come tutti i bundle acquistati su Humble Bundle, dà accesso alle versioni Steam dei giochi. Inoltre, parte della cifra offerta sarà donata a due associazioni benefiche: Covenant House e Breakthrough T1D, la prima dedita al supporto per i senza tetto, la seconda alla ricerca sul diabete.