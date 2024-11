Il creatore del Gorilla Glass sotto indagine antitrust dell'UE: possibile abuso di posizione dominante

La Commissione Europea indaga sul possibile abuso di posizione dominante da parte di Corning nel mercato del vetro protettivo per dispositivi, mettendo a rischio la concorrenza e il costo per i consumatori.

Il Gorilla Glass di Corning, noto per la sua resistenza e utilizzato sui principali dispositivi Apple e Samsung, è finito al centro di un'indagine della Commissione Europea. Il sospetto è che l'azienda americana possa aver violato le normative antitrust europee tramite contratti di esclusività con i produttori di dispositivi mobili. Il vetro di Corning, un materiale a base di alluminio e silicato alcalino, è da anni la scelta dominante per molti marchi, con accordi che includerebbero obblighi di esclusiva e vantaggi economici per chi si impegna a rifornirsi principalmente dalla stessa Corning.

Mancanza di alternative Il Commissario europeo Margrethe Vestager, attualmente in carica, ha espresso preoccupazione per l'impatto che tali accordi potrebbero avere sulla concorrenza: "La rottura dello schermo di un dispositivo è un'esperienza sgradita e costosa per i consumatori, perciò è essenziale avere una concorrenza sana e che garantisca alternative più economiche e resistenti." Il nuovo iPhone 16. Le preoccupazioni dell'UE riguardano tre elementi principali degli accordi di Corning con i produttori di dispositivi e con le aziende che producono vetro grezzo: l'obbligo di approvvigionamento esclusivo o quasi esclusivo; i contratti che includono rimborsi per le aziende che aderiscono ai termini di esclusività; e una clausola di confronto prezzi che obbliga i produttori a presentare eventuali offerte dei concorrenti, lasciando a Corning la possibilità di uguagliare le proposte. Se l'indagine dovesse concludersi con una sentenza sfavorevole per Corning, l'azienda potrebbe incorrere in pesanti sanzioni economiche.