PlayStation Store dà il via alle “Offerte di Novembre” con migliaia di sconti su PS4 e PS5

Partiamo da Tekken 8 che al momento è in offerta con il 50% di sconto a 39,99 euro, il prezzo più basso mai registrato finora sul PlayStation Store. Rimanendo in tema di minimi storici, segnaliamo anche Persona 3 Reload , ora in offerta a 34,99 euro anziché 69,99 euro.

Sconti anche sui giochi Capcom

Se poi non ce la fate a resistere fino al 28 febbraio per l'uscita di Wilds, potete ingannare l'attesa con Monster Hunter Rise, ora acquistabile alla cifra stracciata di 9,99 euro o a 24,99 euro nel bundle che include la maxi-espansione Sunbreak, che volendo è disponibile anche singolarmente a 15,99 euro. Rimanendo in casa Capcom, anche Resident Evil 4: Gold Edition (include tutti i DLC, incluso Separate Way con protagonista Ada Wong) è in promozione. Parliamo di un prezzo di 29,99 euro, con uno sconto del 40%, anche in questo caso il più basso registrato finora sul PlayStation Store.

Trovate l'elenco completo con tutte le offerte di novembre del PlayStation Store a questo indirizzo. Saranno valide fino alle 00:59 italiane del 23 novembre. Vi ricordiamo anche che al momento sono ancora attive le promozioni dei PlayStation Indies, ecco il nostro speciale dove vi segnaliamo gli sconti migliori.