Fortnite il Dispositivo, l'evento spiegato: come rivederlo e cos'è successo

Il tanto atteso evento il Dispositivo si è finalmente concluso, su Fortnite Capitolo 2. Siete riusciti ad accedere alla partita per godervelo dal vivo? Cosa è successo? E come si fa a rivederlo? Calma, calma: vi spieghiamo tutto noi, con un po' di pazienza.

Tanto per cominciare cerchiamo di capire cos'è successo durante l'evento. Ebbene: Mida ha attivato il Dispositivo, un gigantesco congegno amplificato da polarizzatori che sono comparsi nell'acqua circostante all'Agenzia. Abbiamo anche appreso che Mida era buono (c'era il dubbio che fosse cattivo, dato che si tratta di un personaggio ambiguo). Voleva fermare la tempesta una volta per tutte, e sconfiggerla.

Non ce l'ha fatta. Alcuni brevi filmati hanno mostrato Agente Jonesy spiegare che la tempesta... non è davvero una tempesta, ma qualcosa di molto più complesso. La narrazione come sempre è criptica: non sappiamo quindi che fine abbia fatto lui, né dove sia finito Mida. Ciò che sappiamo è che l'isola è sprofondata al di sotto del livello del mare, e che attualmente è circondata dalle acque verticali. Avete mai visto quei film in cui Mosè "apre" il Mar Rosso? Ecco.

Probabilmente con la Stagione 3 tutta quell'acqua crollerà a picco sull'isola, travolgendola e portando così al già tanto discusso innalzamento del livello del mare. Tutto ciò verrà reso noto nelle prossime ore, perché la Stagione 3 è attesa per questo mercoledì 17 giugno 2020. Quindi almeno per domani bisognerà accontentarsi di quel muro d'acqua che ha preso il posto della tempesta. Ah, in tutto questo l'Agenzia è stata distrutta.

Se volete rivedere l'evento, abbiamo un video completo per voi, in lingua italiana. Al momento dovete accontentarvi di questo, finché non ne troveremo uno in qualità migliore e senza la voce fastidiosa dello YouTuber di turno.