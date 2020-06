The Last of Us 2 ha molti contenuti tagliati, stando ad Halley Gross

The Last of Us 2 ha molti contenuti tagliati. A dirlo non è un passante qualsiasi, ma Halley Gross, una delle sceneggiatrici del gioco, famosa come autrice della prima serie di Westworld, quella bella. La rivelazione è arrivata in occasione di un'intervista rilasciata a Sector, in cui si è parlato della storia del gioco e di come è cambiata durante la lavorazione.

The Last of Us 2 è stato il primo videogioco della Gross, che ha incentrato la storia sul circolo di violenza e redenzione di cui ormai dovreste aver letto in ogni dove, che vede i personaggi prendere decisioni molto dure dalle conseguenze drammatiche.

Secondo la Gross, la parte più dura dello sviluppo è stata il taglio dei contenuti. Stando alle sue parole sono molti quelli che non sono stati inclusi nel gioco, perché cozzavano con la storia o con i suoi temi. Se avete un minimo di esperienza di queste cose non dovreste esserne sorpresi, perché difficilmente tutto ciò che viene realizzato finisce dentro le versioni finali dei giochi e spesso il design è soggetto a delle modifiche in corsa.

Purtroppo la Gross non ha raccontato nulla di specifico dei contenuti tagliati, quindi non sappiamo quali siano. L'unica certezza è che The Last of Us 2 uscirà il 19 giugno in esclusiva per PS4. Se volete avere più informazioni leggete la nostra recensione di The Last of Us 2.