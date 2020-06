Prince of Persia: un nuovo account Twitter riaccende le speranze

Alcune persone hanno trovato un nuovo account Twitter dedicato a Prince of Persia. Nonostante non ci siano post e non ci siano prove, la sua esistenza riaccende le speranze di molti fan. Tra pochi giorni ci sarà l'Ubisoft Forward: quale migliore occasione per annunciare il ritorno del principe di Persia?

In maniera molto simile a quanto è successo con gli account Twitter di Perfect Dark e Fable, un utente ha trovato un nuovo account social di Prince of Persia. Se nei primi due casi Microsoft ha bollato la cosa come "semplice routine" in questo caso Ubisoft non ha ancora spiegato le motivazioni dietro questa mossa. La utilizzata per registrare l'account, infatti, sembra sia una ufficiale del publisher transalpino.

Anche in questo caso si tratta di semplici operazioni burocratiche o qualcosa si sta muovendo in vista dell'Ubisoft Forward, l'evento di presentazione digitale di luglio che quest'anno prende il posto della classica conferenza E3?

Non è nemmeno il primo rumor che circonda Prince of Persia, per un insider saranno diffuse notizie in un paio di settimane.

Ovviamente la nostra speranza è che la serie torni su PC e console con un capitolo degno del nome che porta. Scopriremo cosa bolle nella pentola di Ubisoft molto presto: il Forward è previsto per il 13 luglio.