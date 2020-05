Prince of Persia, notizie in un paio di settimane, stando a un insider

Nel giro di due settimane avremo notizie fresche e ufficiali sulla serie Prince of Persia. A dirlo è stato l'insider Okabe su Resetera. La sua attendibilità è stata verificata dagli amministratori del noto forum.

Da notare che Okabe ha anche negato l'attendibilità del rumor relativo a Prince of Persia: Dark Babylon a gennaio, facendo il paio con un altro noto insider: John Harker, anch'egli verificato. Naturalmente si tratta di voci di corridoio e come tali vanno prese. Quindi fino a che Ubisoft non farà qualche annuncio, prendetele con le dovute cautele.

Recentemente si è fatto un gran parlare della serie Prince of Persia, in particolare per l'emersione di un filmato relativo a un episodio cancellato nel 2011. A confermare la validità del filmato è stato un ex-animatore di Ubisoft, che ha anche svelato come il publisher francese non ami moltissimo la serie per una questione di diritti.

L'ultimo capitolo maggiore del franchise è Prince of Persia: Le sabbie dimenticate, risalente all'ormai lontano 2010.