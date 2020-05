Resident Evil 8 è l'episodio "più oscuro e macabro", secondo un insider

Resident Evil 8 è l'episodio più oscuro e macabro dell'intera serie. A dirlo è stato l'insider Dusk Golem accennando brevemente ai contenuti del non ancora annunciato titolo di Capcom. Purtroppo non ha fornito altri dettagli in merito, quindi brancoliamo nel buio su cosa possa significare davvero la sua affermazione.

È da un po' ormai che si parla di Resident Evil 8. Ormai è risaputo che è già in sviluppo e, stando ad alcune voci, dovrebbe uscire l'anno prossimo ed essere un titolo cross-gen per PC, Xbox One, Xbox Series X, PS5 e PS4. Capcom non ha commentato nessuna delle voci emerse sul gioco, né per confermarle, né per smentirle.

Nel frattempo, dopo il remake di Resident Evil 3, pare che ci sarà anche un remake di Resident Evil 4, capitolo comunque molto più moderno dei precedenti tre. Se vi interessa avere più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Resident Evil 3.