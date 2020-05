Prince of Persia, emerso un video di un reboot cancellato, in giro dal 2012

Emerso un video di un reboot della serie Prince of Persia cancellato da Ubisoft per motivi ignoti. Doveva chiamarsi Prince of Persia Redemption e del progetto non si è saputo nulla fino a oggi.

In realtà il filmato che trovate in testa alla notizia è su YouTube dal 1° marzo 2012, ma nessuno ci aveva fatto caso: nel corso degli anni scorsi il filmato aveva raccolto appena 150 visualizzazioni e il leaker, tal PositiveLauncher, appena due iscritti al suo canale. Capita spesso che su YouTube le cose migliori rimangano sepolte. A farlo scoprire è stato uno sviluppatore del gioco che, incappandoci, ha chiesto a PositiveLauncher chi gli avesse dato il video.

Parlando di contenuti, il filmato mostra una lunga sequenza di gameplay di quello che sembra un titolo per la generazione Xbox 360 / PS3 (visto l'anno di pubblicazione non c'è da stupirsene). Un principe agile come non mai corre per le case di una città orientale che sta andando letteralmente in pezzi, sfruttando il potere di riavvolgere il tempo per salvarsi la vita. Nella seconda metà del video possiamo vedere anche un'immensa creatura tentacolare che ha sollevato sulla sua schiena un pezzo di città.

Che dire? Non sembrava male, ma chissà perché è stato cancellato. Nel mentre si sta parlando di una remastered della trilogia delle Sabbie del Tempo, di cui però ufficialmente non si sa ancora nulla.