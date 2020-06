Gmail, su PC milioni di mail cancellate all'improvviso: ecco il problema e come rimediare

Non sono giorni particolarmente positivi, per chi utilizza Gmail su un PC Windows 10 in determinate condizioni: difatti milioni e milioni di mail in tutto il mondo stanno finendo cancellate all'improvviso e apparentemente senza motivo. Ma è arrivato il momento di analizzare meticolosamente la situazione.

Innanzitutto qual è il problema che porta alla sparizione improvvisa di tutte queste mail su Gmail? Sembra che l'errore si verifichi quando un utente utilizza il client mail in dotazione con Windows 10, cioè Posta: nella migliore delle ipotesi i messaggi di posta finiscono nella cartella spam in modo automatico, nel peggiore vengono direttamente cancellati. Sembra proprio uno dei tanti errori dell'aggiornamento di maggio 2020, vero?

Ecco cosa racconta un utente, la cui esperienza è stata riportata anche da Forbes: "ho questo problema con l'app per le mail di Windows 10, collegata al mio account Google. Ho notato che quando rispondo ai messaggi, le mail che invio spariscono e non riesco più a trovarle da nessuna parte, neppure nella versione web di Gmail. Pare che vengano eliminate direttamente, proprio dal server".

Google ha confermato che si tratta di un problema legato a Microsoft, e non ai server di Gmail: dunque finché non arriverà un nuovo aggiornamento per Windows 10, presumibilmente vi sarà poco da fare. Ciò non toglie che esista comunque un modo per rimediare, anche se non è garantito al 100% e resta comunque una soluzione temporanea.

Seguite questa procedura per risolvere i vostri problemi legati a Gmail sul client di posta di Windows 10 e Microsoft:

Accedere a Gmail.com da web browser

Selezionare Impostazioni

Selezionare Filtri e indirizzi bloccati

Creare un nuovo filtro

Nel campo "Da" (From) inserire il vostro indirizzo

Selezionare "Crea filtro"

Nella pagina successiva, selezionare "Non mandare mai in Spam"

Selezionare "Crea filtro"