Resident Evil 2 e altri giochi di Capcom: la colonna sonore è su Steam e Spotify

Su Steam e Spotify sono state aggiunte le colonne sonore di 13 giochi di Capcom tra i quali possiamo trovare Resident Evil 2, Monster Hunter, Phoenix Wright e tanti altri giochi di Capcom. Si possono scaricare in altissima definizione o ascoltare in streaming in una qualità standard.

Queste 13 colonne sonore si aggiungono a quelle già disponibili. Capcom aveva già pubblicato un gran numero di OST delle sue serie più famose. Su Steam possono essere travate a questo indirizzo. Troviamo le musiche di Phoenix Wright, Breath of Fire dall'1 al 4, Shinsekai: Into the Depths, Monster Hunter 3 (Tri), Monster Hunter 4 e Monster Hunter Generations, Resident Evil 2, Resident Evil 3, Maga Man e tanti altri capolavori del publisher giapponese. In questo caso gli album sono disponibili in MP3, AAC o FLAC.

Su Spotify gli stessi album possono essere ascoltati ad una qualità minore, ma anche in maniera gratuita. Potete trovare la lista completa a questo indirizzo.

Cosa ve ne pare? Li ascolterete?