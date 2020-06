DualSense e Xbox Controller sono niente a confronto di questo sasso a forma di joypad

Una roccia a forma di controller sta facendo letteralmente impazzire i social, con i videogiocatori che si sono lanciati nelle più ardite battute facendo notare la somiglianza con i vari DualSense e Xbox Controller. Naturalmente i materiali di costruzione del controller primitivo sono molto più solidi di quelli degli altri. Del resto se è sopravvissuto a diverse ere geologiche un motivo ci sarà. Se vogliamo, possiamo definirli come rocciosi, battuta talmente scontata che era impensabile non farla.

Comunque sia attualmente il sasso che potete vedere nella foto è l'oggetto più desiderato del mondo dei videogiochi. Alcuni si sono virtuosamente chiesti per quale console sia stato pensato. Probabilmente bisognerà scavare un po' per scoprirla. Chissà se sarà compatibile con PS5 e Xbox Series X. Nuova generazione, vecchi sistemi. Chissà se esiste un SSD super veloce di pietra... più stato solido di così. Va bene, la smettiamo.

In rete è partita anche una specie di console war, in questo caso simpatica, per decidere se il sasso somigli più più al DualSense o al controller di Xbox. Secondo voi? Vi sembra più un design da Sony o da Microsoft?

y'all play on rock or on stick https://t.co/eSZWkMNgR0 — Dianne Keto the Diet Master (@HeraldOfFortune) June 28, 2020

Mf is playing The First of Us https://t.co/vfkJweU6iQ — austin (@aust_inpain) June 28, 2020

Yeah bro you can play I got some mad katz https://t.co/2GJ1m9esf5 — Villainous 🖤 (@Glitchceon) June 28, 2020

only 90s kids remember these controllers https://t.co/zaT5gtBz6I — 𝖇𝖚𝖌𝖆 (@BugaVicious) June 28, 2020

when you're too broke for the PS5 https://t.co/mxRo0wG05P — Qiwi (@iqipls) June 28, 2020

Me behind on every console. https://t.co/xFdT8dAFhP — Josh Munené (Muh-NEH-nay) Jr ✊🏽💗💜💙 #ACAB #BLM (@Pixi_Native) June 28, 2020