Call of Duty: Warzone, glitch della maschera antigas garantisce la vittoria, gli sviluppatori indagano

Immaginate un glitch, o un bug o un errore di programmazione qualsiasi che consenta di ottenere la vittoria assicurata all'interno di un Battle Royale. L'intera filosofia di gioco perderebbe il proprio senso, non trovate? È dunque molto grave ciò che sta accadendo su Call of Duty: Warzone, dove un glitch della maschera antigas sembra provocare questo preciso problema.

La maschera antigas esiste da sempre su Call of Duty: Warzone, protegge i giocatori soprattutto nelle fasi finali della partita (endgame), quando la nube venefica rischia di eliminarlo rapidamente. Come tutti gli oggetti di questo tipo, una volta esaurito il proprio utilizzo la maschera si rompe: ed è proprio qui che arriva il problema causato dal glitch. Perché, in determinate condizioni, la maschera antigas non si rompe affatto, garantendo così la vittoria al giocatore.

A scoprire il glitch sono stati Vikram "Vikkstar" Singh Barn e Thomas "Tommey" Trewren. Il problema si verifica casualmente su Call of Duty: Warzone, quando un giocatore la cui maschera sta ormai per rompersi (raggiungendo il livello 0 della salute) interagisce con del loot qualsiasi presente sulla mappa di gioco. A questo punto il glitch entra in azione, e la maschera antigas diventa indistruttibile, con l'ovvio vantaggio di garantire l'immunità al partecipante. Ora il giocatore non deve fare altro che scappare via dagli avversari: questi ultimi moriranno avvelenati per conto loro.

Gli sviluppatori di Infinity Ward, giustamente sollecitati dalla community, stanno indagando: il prima possibile correggeranno questa problematica. Hanno dichiarato che si tratta di un problema "raro", ma il punto non è neppure questo: è che non dovrebbe esservi affatto. Torneremo ad aggiornarvi in caso di aggiornamenti, o in caso emergessero nuovi dettagli.

Intanto Call of Duty 2020 è ancora un mistero, a tutto vantaggio di Warzone e Modern Warfare.