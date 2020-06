Call of Duty 2020 è ancora un mistero, a tutto vantaggio di Modern Warfare e Warzone

Il "nuovo" Call of Duty, attualmente noto come Call of Duty 2020 oppure Call of Duty: Black Ops Cold War, rappresenta per il momento un progetto avvolto nel mistero. Questa è una novità, perché di solito nel periodo compreso tra giugno e luglio sono già noti i dettagli del prossimo capitolo del franchise; ma fa solo del bene agli ancora attuali Modern Warfare e Warzone.

Che questa assenza faccia del bene agli altri capitoli è un parere generalmente condiviso dalla stampa internazionale, su tutti da gamerant. Quest'anno Activision non avrebbe avuto troppa fretta di svelare il nuovo capitolo del franchise, cioè Call of Duty: 2020, perché nel frattempo Call of Duty: Modern Warfare e Call of Duty: Warzone continuano a calamitare l'attenzione dei giocatori; senza contare Call of Duty: Mobile, che in otto mesi ha raggiunto i 250 milioni di download. Trattandosi di titoli tutti incentrati sull'online e su contenuti stagionali (la Stagione 4 di Warzone e Modern Warfare è recentissima), contenuti con cui ingannare l'attesa del capitolo autunnale non mancano di certo.

Una nuova strategia proficua un po' per tutti, a prescindere dal punto di vista. Il fatto che Call of Duty: 2020 rappresenti ancora un mistero permette che i giocatori continuino a concentrarsi su Modern Warfare e Warzone, ecco perché forse Activision non ha ancora tutta questa fretta di mostrarlo. D'altra parte proprio Modern Warfare e Warzone continuano a intrattenere il pubblico sullo specifico franchise, in modo che siano pronti quasi in modo naturale e consequenziale ad accogliere Call of Duty 2020.

Ora non resta che una domanda: quando verrà presentato una volta per tutte Call of Duty 2020? Sarà davvero un nuovo capitolo di Black Ops? Sarà ambientato in Vietnam? Torneremo a parlarvene non appena emergeranno maggiori dettagli.