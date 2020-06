Xbox Series X: l'acquisto con abbonamento All Access avrà grande importanza, dice Phil Spencer

Xbox Series X non è probabilmente destinata a costare poco, considerando i suoi componenti hardware interni, ma il problema potrebbe essere mitigato dall'acquisto con abbonamento All Access e sistemi simili, secondo Phil Spencer di Microsoft.

Il capo della divisione Xbox è tornato sull'argomento prezzo di Xbox Series X, che a quanto pare sta particolarmente a cuore a Microsoft e a Phil Spencer stesso, visto che è stato affrontato già altre volte: considerando anche l'economia in recessione, proporre l'acquisto di una nuova console non è cosa semplice, per questo motivo la compagnia riserva grande importanza alle possibilità di acquisto con abbonamento, ovvero l'All Access già sperimentato con buon successo in USA, Ragno Unito e Australia con Xbox One.

"Xbox All Access avrà un'importanza critica sia per il lancio di Xbox Series X sia per il resto della generazione in generale", ha affermato Phil Spencer in occasione del Gamelab Live, "Vogliamo portare la nostra intera base di utenti nella nuova generazione e vogliamo offrire varie opzioni e opportunità".

"La risposta che abbiamo visto dove abbiamo testato Xbox All Access è stata ottima ma ancora limitata in termini di estensione del mercato, dunque vedrete un allargamento notevole del mercato e del supporto da parte dei rivenditori per Xbox All Access", ha spiegato Spencer, "Corrisponde a un modello che gli utenti utilizzano per altri dispositivi cha acquistano e con i servizi collegati a quei dispositivi diventa un modo più facile per promuovere i prodotti agli utenti".

Questo fa pensare peraltro che ci si possa aspettare un'estensione importante di Xbox All Access anche in altri paesi, forse anche in Europa e in Italia, sebbene non ci siano ancora informazioni precise. "Dobbiamo anche considerare la situazione economica globale in cui ci troviamo quest'anno e che vediamo anche oggi, e penso che avere più possibilità di acquisto e prezzo per gli utenti sia una cosa sensata per noi come industria, da prendere in considerazione".

Xbox All Access, di cui potete avere maggiori informazioni a questo indirizzo, è un sistema di abbonamento che consente di acquistare la console (Xbox One in base a quanto sperimentato finora, ma anche Xbox Series X in futuro) pagandola a rate per 24 mesi, con queste che comprendono anche l'abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate, senza costi aggiuntivi iniziali e la console che viene sostanzialmente riscattata una volta concluse le rate fissate, in maniera simile a quanto fanno gli operatori telefonici con gli smartphone (per fare un esempio, al momento è possibile acquistare Xbox One X a 24,99 dollari al mese comprensivi di Xbox Game Pass Ultimate per 24 mesi).

Phil Spencer ha dimostrato finora una grande sensibilità nei confronti del fattore prezzo per quanto riguarda Xbox Series X, considerato un fattore di estrema importanza e avendo già ribadito più volte che sarà accessibile, ma non ci sono ancora informazioni precise al riguardo.