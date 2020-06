Earth Defense Force: World Brothers, trailer per lo spin-off in stile Minecraft

Earth Defense Force: World Brothers è stato mostrato da D3 Publisher con un primo trailer che rivela le caratteristiche del curioso spin-off della celebre serie giapponese, realizzato con uno stile visivo simile a quello del classico Minecraft.

Annunciato per PS4 e Nintendo Switch, Earth Defense Force: World Brothers sembra puntare a un'esperienza del tutto simile a quella che già conosciamo, con quattro classi per i personaggi e le consolidate meccaniche sparatutto.

Naturalmente il gioco darà il meglio in modalità cooperativa, anche in questo caso apparentemente aperta per un massimo di quattro partecipanti, che potranno collaborare per scacciare gli alieni invasori.

Alla fine dei conti sembra davvero che la novità più rilevante di questo World Brothers sia la grafica in stile Voxel, e anche se la speranza è l'ultima a morire sappiamo bene che il successo di questo franchise si basa anche e soprattutto sul suo essere così allergico ai cambiamenti.

Earth Defense Force: World Brothers dovrebbe fare il proprio debutto nel corso di quest'anno, quantomeno in Giappone.