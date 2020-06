PC Engine Core Grafx Mini disponibile su Amazon, ecco trailer e informazioni

PC Engine Core Grafx Mini è disponibile a partire da oggi su Amazon, attualmente nella versione UK a un prezzo di 120,32 euro. Per il lancio Konami ha pubblicato anche un trailer con tutte le caratteristiche della retroconsole.

Come riportato nella recensione, il PC Engine Core Grafx Mini include una vasta libreria di videogiochi classici tra cui R-Type, Bomberman '93, Space Harrier e Snatcher di Hideo Kojima.

Questa storica console è celebre per aver introdotto per prima il CD-ROM e il supporto multi-tap fino a 5 giocatori ed è stata molto apprezzata anche per la qualità della line-up di videogiochi, molti dei quali sono stati inclusi in questa riedizione.

Su Amazon sono disponibili anche due periferiche originali opzionali per PC Engine Core Grafx mini: