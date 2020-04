PC Engine CoreGrafx, la recensione

Nello scrivere questa recensione del PC Engine CoreGrafx mini, è sovvenuto un pensiero che sempre, di fronte a ogni nuovo ingresso nel mondo dell'hardware mini, ci torna in mente: anche nel gaming le ere passano, eppure c'è chi sceglie eroicamente di farle tornare attraverso l'antico che si tinge di nuovo. Magari siete giovanotti ma le mini-console ormai su queste pagine le avrete conosciute, qualcuno anche toccate e sperimentate in tutta la loro meraviglia. Prodotti riusciti meglio, altri un po' meno, l'onda nostalgica di quegli anni '80 o '90 colpisce sempre, ma sono carezze per chi sa che quei tempi, oltre a non tornare, non vanno solo ricordati ma trasmessi come una staffetta. Il PC Engine CoreGrafx mini è un mix di release e se oggi ci si lamenta delle versioni slim o della mid-gen, ovvero versioni di console più potenti nello stesso ciclo vitale beh, è evidente che non avete vissuto quel periodo. PC Engine uscì nel 1987 in Giappone ma da lì alla chiusura di quello splendido capitolo dovettero passare poco più di dieci anni e una gran quantità di hardware. NEC e Hudson Soft si divertirono sul serio, roba che oggi si leverebbero le forche già al secondo redesign: passi il primo - il TurboGrafx - versione americana del PC Engine con differente estetica, ma se andiamo a contare gli incastri e le modifiche che, seppur nella loro nicchia, hanno inondato il mercato, scopriamo quanto fossero prolifiche le storiche case. Fecero modelli con lettore CD integrato ed esterno, con colorazioni diverse, con standard PAL, portatili, a 16 e 32 bit, versioni Super. In questi 11 anni - dal primo PC Engine all'ultimo titolo rilasciato su PC-FX mandato in pensione poco prima dell'arrivo del SEGA Dreamcast - NEC provò a competere un po' con tutti, riuscendo a inserirsi nel cuore di tanti appassionati che ne serbano con calore il ricordo, ma senza una vera strategia alla base. Oggi diremmo che il percorso di NEC peccava di visione, ma sapendo quanto il gaming fosse una delle tante attività della storica multinazionale giapponese, lo comprendiamo anche. Konami - dopo aver acquisito Hudson Soft nel 2012 - si allea quindi con HORI e il mondo del 21° secolo può agguantare quella che è sicuramente una delle migliori mini console mai confezionate, specialmente per offerta e presentazione, a discapito di uno scontrino purtroppo non troppo invitante.

Come una volta Konami è veramente una casa incredibile: sembra sempre sul punto di salutare tutti e tornarsene ai pachinko, eppure se ne esce con la proposizione mini di una console che di anni sulle spalle ne ha tantissimi e sicuramente non è uno di quei franchise che, al tempo, fece numeri strabilianti. La sintesi di offerta e immediatezza del PC Engine CoreGrafx mini è assolutamente soddisfacente: 32 titoli per PC Engine e 25 per Grafx, seppur alcuni sono gli stessi nelle versioni con testo giapponese da una parte e occidentale dall'altra. La ricchezza del catalogo è la prima cosa che si nota guardando il retro della confezione e, mentre si scorre, l'occhio va a grandi classici capaci di divorare al tempo decine di ore in quel completismo esplorativo che possedeva gli appassionati i quali, spesso con pochi soldi, guardavano ogni virgola di ogni livello e rifacevano lo stesso titolo più volte pur di giustificare il loro investimento. All'interno della confezione c'è tutto ciò che serve per entrare nel mondo PC Engine: la mini console, l'alimentazione in micro-USB, un pad nella sua versione Turbo perfettamente riprodotto, un cavo HDMI e un manuale multilingua, italiano compreso. Per chi ha avuto la fortuna di testare quel pad più di 30 anni fa, possiamo dire che il feeling è lo stesso, portando avanti la tradizione delle mini console giapponesi di ricreare perfettamente l'ambiente di controllo di quell'era. Abbiamo quindi tra le mani il CoreGrafx mini, versione compatta di una macchina, il CoreGrafx, che già compattava il TurboGrafx-16. Tasto di accensione verde, doppia porta USB per i pad, rigorosamente alto per il primo e basso per il secondo giocatore, pannello posteriore per uscita video e alimentazione. Console molto leggera, maneggevole, riprodotta con fedeltà esattamente come il pad, dotato finalmente di un lungo cavo USB-A di 3 metri, peccato per l'assenza di un secondo. Konami e HORI hanno lavorato per riprodurre un'esperienza CoreGrafx come da aspettativa, grazie a un controller fedelissimo inclusivo, come già specificato, della funzione Turbo, capace di replicare peso, materiale, feeling e risposta di direzionale e tasti. Completa l'offerta la possibilità di collegare il Turbo Tap ufficiale, ovvero un supporto esterno - venduto a parte - per collegare fino a cinque pad contemporaneamente.

Software e catalogo La libreria a disposizione prova a soddisfare un po' tutti, tentando di effettuare una democratica scelta di localizzazione inserendo versioni Turbo-Grafx - tradotte in inglese - alcuni di quei giochi che hanno bisogno del testo per semplificare il proprio avanzamento. Questi software, come indicato, sono le versione occidentali delle controparti: all'occhio risaltano subito i due capitoli di Neutopia, opere di chiara ispirazione zeldiana, Dungeon Explorer, isometrico ruolistico action difficile come pochi, PC Genjin trasformato in Bonk; i restanti titoli sono invece esclusivi alla singola piattaforma di appartenenza. Il sistema operativo di PC Engine CoraGrafx mini ci ha soddisfatto: pulito, semplice, immediato, veloce, istantaneo nel saltare dai titoli PC Engine a quelli CoreGrafx, svariate modalità di presentazione dell'output video, slot di salvataggio per ogni titolo, emulazione pressoché identica degli originali, animazione di inserimento cartuccia molto carina. È un piacere rituffarsi in quel tripudio di shoot'em-up verticali e orizzontali, avventure, action e plaftorm, con una spruzzata di avventura testuale. Eh si, perché finalmente Snatcher di Hideo Kojima arriva in Occidente, purtroppo però ancora completamente in giapponese. A parte questo, grandi classici come R-Type, Super Darius, Gradius, Lords of Thunder, Bomberman 94 nonché prodotti leggendari come i primi due capitoli di Ys o Akumajo Dracula X Chi No Rondo (Castlevania: Rondo of Blood) o ancora Daimakaimura (Ghouls 'n Ghost), New Adventure Island. Ogni lancio di titolo è un tributo a titoli capaci di definire standard poi diventati cemento del gaming come lo conosciamo oggi. Insomma, al netto delle poche localizzazioni, il resto è un catalogo coerente, specchio di una mentalità e di una distribuzione prettamente nipponica di un paese i cui prodotti cardine stavano facendo finalmente breccia in occidente. Lascia interdetti un solo aspetto di un pacchetto apparentemente perfetto: il prezzo è alto. A fronte di un scelta di questo mercato di riproposizione console storiche ormai orientata alla fascia 79.90-89.90, Konami sceglie di posizionarsi sui 109.90€, con l'acquisto a parte di un secondo pad da 24.90€. Evidentemente, la previsione alla base che il numero di pezzi in distribuzione contribuirà a rendere il PC Engine CoreGrafx un oggetto di culto ha guidato la scelta economica, che però è oggettivamente alta in relazione alla concorrenza. Vi lasciamo al catalogo completo per CoreGrafx: Air Zonk

Alien Crush

Blazing Lazers

Bomberman '93

Bonk's Revenge



Cadash

Chew-Man-Fu

Dungeon Explorer

J.J. & Jeff

Lords Of Thunder

Military Madness

Moto Roader

Neutopia

Neutopia II

New Adventure Island

Ninja Spirit

Parasol Stars

Power Golf

Psychosis

R-Type

Soldier Blade

Space Harrier

Splatterhouse

Victory Run

Ys Book I&II e al catalogo per PC Engine: Akumajō Dracula X Chi No Rondo

Aldynes

Appare! Gateball

Bomberman '94

Bomberman Panic Bomber

Chō Aniki

Daimakaimura

Dragon Spirit

Dungeon Explorer

Fantasy Zone

Galaga '88

Ginga Fukei Densetsu Sapphire

Gradius

Gradius II - Gofer No Yabō -

Jaseiken Necromancer

Nectaris

Neutopia

Neutopia II

Ninja Ryūkenden

PC Genjin

Salamander

Seirei Senshi Spriggan

Snatcher

Spriggan Mark 2

Star Parodier

Super Darius

Super Momotarō Dentetsu II

Super Star Soldier

The Genji and the Heike Clans

The Kung Fu

The Legend of Valkyrie

Ys I・II