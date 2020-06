Call of Duty: Mobile a quota 250 milioni di download, batte Fortnite e PUBG

Call of Duty: Mobile ha raggiunto i 250 milioni di download su smartphone Android e dispositivi iOS. L'informazione arriva da Sensor Tower, e non crediate che sia poca cosa: se non si tratta di un record, vi manca poco. E presto capirete il motivo, continuando a leggere il nostro articolo.

Call of Duty: Mobile è stato sviluppato dallo studio Timi di Tencent, e propone mappe, modalità, armi e personaggi provenienti dal franchise di Call of Duty (incluse le serie di Black Ops e Modern Warfare). Per capirsi, il titolo è arrivato su dispositivi mobile Android e iOS lo scorso 2019: ha impiegato dunque poco più di otto mesi per raggiungere i 250 milioni di download. Ha battuto persino PUBG e Fortnite: nello stesso periodo di tempo, il primo ha ottenuto 236 milioni di giocatori, il secondo 78 milioni. Vi pare poco?

Senza contare i 327 milioni di dollari di ricavi che Call of Duty: Mobile ha garantito ad Activision fino a questo momento, ennesima riprova che il settore mobile è più redditizio che mai. Sensor Tower, difatti, tiene a sottolineare come questa cifra rappresenti il 78% in più di quanto garantito da PUGB Mobile durante gli scorsi otto mesi, e circa l'83% in più di ciò che è stato speso sulla versione iOS di Fortnite negli otto mesi successivi al suo lancio.

A voi le conclusioni, ci limitiamo a ricordarvi che la Stagione 4 è ora disponibile su Call of Duty: Warzone, con tante novità.